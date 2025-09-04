Neuer Schufa-Score: Auf diesen Vorteil müssen Verbraucher noch warten

Die Schufa übt sich in bisher unbekannter Offenheit – doch Verbraucher müssen noch Geduld beweisen.

Die Schufa will sich öffnen. Der bisher relativ lose Plan, Verbrauchern die zugrunde liegenden Daten über ihren Schufa-Score offenzulegen, nimmt jetzt konkretere Gestalt an. Im ersten Quartal 2026 sollen Betroffene in bisher nicht dagewesenem Umfang Einblick in ihre Schufa-Bewertung erhalten.

Schufa verspricht mehr Einblicke ab 2026

Das hat Schufa-Chefin Tanja Birkholz im Rahmen des Banken-Gipfels, ausgerichtet vom Handelsblatt, öffentlich gemacht: „Der neue Schufa-Score ist schon produktiv, die ersten Kunden nutzen ihn“, erklärte sie. Und weiter: „Voraussichtlich Ende des ersten Quartals 2026 wird die Anzahl der Unternehmen, die ihre Prozesse auf den neuen Score umgestellt haben, so groß sein, dass wir das neue Score-Erklärtool freischalten“ (Quelle: Handelsblatt).

Diese Unternehmen sind es, die bei der Schufa Kreditauskünfte über potenzielle Kunden oder Vertragspartner einholen. Der Score gibt auf Grundlage vergangener eingegangener Zahlungsverpflichtungen und anderer Daten eine errechnete Bewertung darüber ab, ob der Kunde zahlungsfähig ist oder die Unternehmen mit Verzögerungen oder sogar Zahlungsausfall rechnen müssen. Entsprechend groß ist der Einfluss des Schufa-Scores auf potenzielle Vertragsschlüsse.

Dieses neue Scoring-System soll auch den bisherigen Basis-Score ablösen, den Verbraucher kostenlos bei der Schufa abfragen können. Haben die Unternehmen – oder zumindest die von der Schufa gewünschte Zahl an Kunden – den Wechsel auf das neue System vollzogen, kommen die Verbraucher dran. Ab dann haben beide Seiten erstmals Zugriff auf die gleichen, dem Scoring-Verfahren zugrundeliegenden Daten.

Schufa will mehr Durchblick verschaffen

Diese Undurchsichtigkeit, dass Verbraucher letztlich kaum herausfinden konnten, wie eine Bewertung der Schufa über sie zustande kommt – hatten Verbraucherschützer seit Jahren kritisiert. Die Schufa will der Kritik mit dem neuen Verfahren etwas entgegensetzen – und bisher sieht es so aus, dass sich tatsächlich grundlegend etwas zum Besseren ändern wird.

Was die Schufa mit Sicherheit weiter für sich behalten wird, ist, welche Kriterien beim Scoring wie stark gewertet werden. In dieser Berechnung liegt letztlich der Wert des Angebots der bekannten Auskunftei. Insgesamt kann der Schufa-Score in Zukunft zwischen 100 und 999 Punkten liegen, wobei 100 die schlechteste Bewertung ist und 999 praktisch einer perfekten Bonität entspricht.

Zu den Details, die in den Schufa-Score einfließen, gehören etwa frühere Mahnungen, die auch nach mehrfacher Aufforderung nicht beglichen wurden. Aber auch die Zahl der Bankkonten und Kreditkarten kann Einfluss auf die Bewertung haben.