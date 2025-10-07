Neuer Xiaomi-E-Scooter mit hoher Reichweite bei Amazon deutlich günstiger zu haben

Xiaomi hat den Xiaomi Electric Scooter 5 Max erst vor Kurzem auf den Markt gebracht und ihr könnt ihn jetzt schon etwas günstiger bei Amazon bekommen.

Xiaomi Electric Scooter 5 Max bei Amazon im Angebot

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen E-Scooter seid, der auf dem neuesten Stand ist, eine ausgeklügelte Federung besitzt, bis zu 60 km schafft und sich in kurzer Zeit wieder aufladen lässt, dann solltet ihr euch den Xiaomi Electric Scooter 5 Max anschauen. Statt 599 Euro müsst ihr aktuell nur noch 525,99 Euro bei Amazon zahlen (bei Amazon anschauen). Versandkosten fallen nicht an.

Vor- und Nachteile des Xiaomi Electric Scooter 5 Max

Beim Electric Scooter 5 Max handelt es sich um den neuesten E-Scooter von Xiaomi, der dann auch alle aktuellen Features mitbringt.

Der E-Scooter bietet viel Leistung und sorgt mit seiner doppelten Federung für einen angenehmen Fahrkomfort.

Der Akku ist fest verbaut und kann zum Laden nicht entnommen werden.

Für wen lohnt sich der Kauf des Xiaomi Electric Scooter 5 Max?

Im Grunde genommen für alle, die einen leistungsstarken E-Scooter wollen, der gut gefedert ist und eine hohe Reichweite von bis zu 60 km besitzt. Er lässt sich in Deutschland ganz normal zulassen, verfügt über Blinker und hat natürlich eine App-Anbindung.

Der neue Xiaomi Electric Scooter 5 Max bringt praktische neue Funktionen mit, wie beispielsweise die verbesserte Traktionskontrolle oder die Park-Funktion, mit der ihr einfacher am Berg anfahren könnt. Mit einem Schnellladegerät ist der Akku in nur drei Stunden voll.

Xiaomi Electric Scooter 5 Max Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 10:29 Uhr

