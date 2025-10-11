Neues AirPods-Update ist da – aber Apple zwingt euch zum Warten

Apple spielt wieder sein Spiel – Update da, aber ihr könnt nix tun.

Apple legt wieder nach: Für gleich mehrere AirPods-Modelle steht ab sofort eine neue Firmware bereit. Betroffen sind die AirPods Pro 3, die AirPods Pro 2 sowie die AirPods 4. Die neue Software trägt die Versionsnummer 8A358 und ersetzt die bisherigen Builds 8A356 (AirPods Pro 2 und AirPods 4) bzw. 8A357 (AirPods Pro 3). Wie so oft gilt aber: Ihr könnt das Update nicht manuell anstoßen – ihr müsst warten, bis Apple es automatisch verteilt (Quelle: 9to5Mac).

Apple verteilt neue AirPods-Firmware noch vor iOS 26.1

Auffällig: Das frische AirPods-Update erscheint noch vor iOS 26.1, das sich derzeit in der Beta-Phase befindet. Die Veröffentlichung der finalen Version wird zwar noch im Oktober erwartet, doch Apple bringt die Kopfhörer schon jetzt auf den neuesten Stand.

Offizielle Release Notes gibt es wie gewohnt nicht. Apple schweigt über konkrete Änderungen – wahrscheinlich handelt es sich also um die üblichen Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen, die kleinere Probleme beseitigen sollen.

Vorbereitung auf iOS-Neuerungen?

Dennoch dürfte das Update nicht völlig belanglos sein. Beobachter vermuten, dass Apple mit der Firmware 8A358 bereits Vorbereitungen für neue Features in iOS 26.1 trifft. Konkret geht es wohl um die Erweiterung der Live-Übersetzung um zusätzliche Sprachen, die künftig auch über AirPods funktionieren soll.

Allerdings: In der EU bleibt diese Funktion weiterhin gesperrt – selbst mit iOS 26.1 werden Nutzer hierzulande also leer ausgehen.

Apples seltsamer Update-Mechanismus

Wer jetzt ungeduldig auf das Update wartet, wird enttäuscht: Apple erlaubt keine manuelle Installation von AirPods-Firmware. Einen Menüpunkt oder Button zum Herunterladen gibt es schlicht nicht.

Die einzige Möglichkeit: AirPods ins Ladecase legen, mit dem iPhone oder iPad koppeln und an den Strom anschließen. Irgendwann im Hintergrund spielt Apple das Update dann automatisch ein – wann genau, bleibt wie immer unklar. Das System ist bekannt dafür, dass es mal Stunden, mal Tage dauern kann.

Bis die Firmware automatisch installiert ist, gilt wie so oft: einfach abwarten – Apple macht das schon.