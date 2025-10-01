Neues Feature für Samsung-Handys kann Leben retten

Samsung setzt auf Satellitenunterstützung.

Ein neues Leak zeigt, dass die Samsung-Find-App bald einen Satelliten-Modus bekommen soll – damit kann euer Handy auch ohne Empfang gefunden werden, was besonders in Notfallsituationen äußerst hilfreich ist.

Samsung Find: Satelliten-Funktion hilft, auch wenn ihr keinen Empfang habt

Mit Samsung Find könnt ihr eure verlegten Galaxy-Geräte orten – das Feature ist sowohl für Handys als auch bestimmte Tablets, Smartwatches und Galaxy Buds verfügbar.

Bislang funktionierte das Feature allerdings nur, wenn die Geräte Zugriff aufs Internet hatten – ohne Empfang ließen sie sich also nicht orten. Ein neues Leak zu Details der App-Version 1.8.00.16 lässt nun allerdings darauf schließen, dass Samsung für diese Fälle einen Satelliten-Modus integrieren wird.

Dem Leak zufolge könnt ihr dank der Satellitenunterstützung einstellen, dass euer Standort alle 15 Minuten mit ausgewählten Personen geteilt wird. Besonders sinnvoll ist das, wenn ihr einen Ausflug in entlegene Regionen ohne Empfang oder sogar anspruchsvolle Outdoor-Aktivitäten wie Bergsteigen oder Höhlenklettern plant. So geht ihr im Ernstfall nicht verloren, solange ihr euer Handy bei euch habt.

Wer die Satelliten-Ortung dagegen nicht benötigt, kann den Modus auch einfach abschalten. Wann der Modus aktiviert wird und ob er auch direkt in Europa verfügbar sein wird, ist aktuell allerdings noch nicht klar (Quelle: AndroidAuthority).

Samsung spendiert euch Satelliten-Features für den Notfall

Samsung rüstet die Satelliten-Fähigkeiten seiner Handys also weiter auf. Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass das Unternehmen auch bei seiner Nachrichten-App auf Nummer sicher gehen will – hier sollt ihr bald per Satellit auch ohne Empfang Notruf-Nachrichten verschicken können.

Natürlich bleibt zu hoffen, dass ihr euch niemals in Situation wiederfindet, in denen ihr diese Features nutzen müsst – doch für den Fall der Fälle ist es gut, wenn euer Galaxy-Handy euch aus der Patsche helfen kann, so wie es iPhones und Google-Pixel-Handys bereits können.