Neues Flaggschiff-Smartphone: China-Hersteller bedient sich am Lego-Prinzip

Das erste Smartphone mit „Lego-Kamera“ kommt.

Ihr liebt euer Smartphone, aber könnt die klobige Kamera-Insel nicht mehr sehen? Dann könnte das Realme GT 8 Pro euer Interesse wecken. Das kommende Modell will das Handy-Design neu denken – mit einer austauschbaren Kamera-Abdeckung, die euch mehr Individualität erlaubt. Ein modulares Konzept, das ein bisschen an Lego für Smartphones erinnert (Quelle: Weibo).

Realme GT 8 Pro: Schraub dir dein eigenes Kamera-Design

Innovation im Smartphone-Design ist selten geworden. Die Kamera-Module sehen sich immer ähnlicher – selbst Apple hat beim iPhone 17 nur dezent auf ein rechteckiges Layout umgestellt. Realme geht einen anderen Weg: Das GT 8 Pro setzt auf modulare Kamera-Designs, die sich beliebig austauschen lassen.

Im Vorstellungsvideo (jetzt bei Weibo ansehen) zeigt Realme verschiedene Varianten – rund, eckig, blumenförmig, mit Fell oder transparent. Die Module haften magnetisch und werden nur von zwei kleinen Torx-Schrauben fixiert. Kein Schraubenzieher-Marathon also, sondern ein cleveres System, um das Smartphone optisch aufzufrischen, ohne gleich ein neues Gerät kaufen zu müssen.

Realme GT 8 Pro: Mehr als nur ein Gimmick?

Technisch ist das GT 8 Pro allerdings kein Spielzeug. Unter der Haube arbeitet der Snapdragon 8 Elite Gen 5, Qualcomms neues High-End-SoC. Größere Akkus sollen bei den Geräten außerdem für ordentlich Ausdauer sorgen.

Die Kamera-Module wurden in Kooperation mit Ricoh entwickelt – ein Novum für Realme. Die Hauptkamera soll sich ihre Hardware mit dem kommenden OnePlus-Flaggschiff teilen, ergänzt durch ein 200-MP-Teleobjektiv, wie man es sonst von Vivo kennt.

Beim Material wagt Realme ebenfalls Neues: Die Rückseite besteht aus einem papierähnlichen, recycelten Leder, das nur 0,02 Millimeter dünn ist – leicht, robust und nachhaltig zugleich.

Der Launch in China ist bereits für nächste Woche angesetzt, der globale Release soll kurz darauf folgen.