Neues Gmail-Symbol irritiert euch? Das steckt wirklich hinter dem Punkt

Ein neuer Indikator ist aufgetaucht.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wer Gmail auf seinem Smartphone nutzt, ist in letzter Zeit vielleicht über ein kleines Detail gestolpert. Ein neuer Punkt taucht neben dem Nachrichtenbetreff auf. Google führt diesen Indikator gerade schrittweise ein. Das kleine visuelle Update kann auf den ersten Blick für Verwirrung sorgen.

Anzeige

Gmail: Neuer Punkt für ungelesene Mails

Neben der bestehenden Hervorhebung per Fettdruck gibt es nun bei Gmail auf dem Handy einen zusätzlichen Kreis, der direkt neben dem Zeitstempel einer E-Mail-Nachricht erscheint.

Das neue Symbol orientiert sich farblich an Googles dynamischem System und soll Nutzer dabei helfen, ungelesene Mails noch etwas schneller zu erkennen. Sie sehen den Punkt nur bei Nachrichten, die sie noch nicht geöffnet haben. Danach verschwindet er wieder.

So sieht das neue Punkt-Symbol aus (rechts):

Ein Punkt für ungelesene Mails bei Gmail. (© 9to5Google)

Google verteilt das Update serverseitig, das bedeutet, nicht alle Nutzer sehen den neuen Punkt bereits. Technische Voraussetzungen für den Einsatz nennt Google nicht, das Symbol dürfte also im Laufe der Zeit auf allen Plattformen auftauchen. Ziel ist es offenbar, E-Mails besser voneinander abzugrenzen und gleichzeitig zentrale Informationen visuell hervorzuheben.

Anzeige

Google Tasks: Fristfunktion erstmals integriert

Auch bei Google Tasks gibt es eine kleine Neuerung: Aufgaben können jetzt zusätzlich mit einem festen Termin versehen werden. Die neue Option „Deadline hinzufügen“ taucht oberhalb der klassischen Erinnerungsfunktion auf. Sie steht aktuell in der Android-App sowie in der Webversion zur Verfügung.

Allerdings fehlt bislang eine Uhrzeitangabe, auch in der Google-Kalender-App ist die neue Funktion noch nicht vollständig integriert. Ob und wann die Deadline-Option systemübergreifend zur Verfügung steht, hat Google bisher nicht bekannt gegeben (Quelle: 9to5Google).