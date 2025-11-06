Neues iPhone steht Pate: China-Handy kopiert Apple – keine gute Idee

Schlank wie das iPhone Air, aber hoffentlich erfolgreicher – Honor wagt das Apple-Design.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das kommende Honor 500 sorgt schon vor seiner offiziellen Vorstellung für Gesprächsstoff: Neue Leaks und eine Skizze zeigen ein Design, das dem iPhone Air zum Verwechseln ähnlich sieht. Die Rückseite mit der horizontalen Kameraleiste erinnert frappierend an Apples jüngstes Designexperiment – nur dass Honor gleich zwei Linsen verbaut. Doch ob es wirklich klug ist, ausgerechnet das iPhone Air als Vorbild zu nehmen, darf bezweifelt werden: Das Apple-Handy verkauft sich nämlich miserabel und liegt wie Blei in den Regalen.

Anzeige

Honor kopiert das iPhone Air – und ein bisschen Google

Wie der bekannte Leaker Digital Chat Station berichtet, wird die Honor-500-Serie mit einer flachen Vorderseite, stark abgerundeten Ecken und einer waagerechten Kameraeinheit erscheinen. Diese zieht sich über die gesamte Rückseite – ganz wie beim iPhone Air oder auch Googles Pixel 9 (Quelle: Digital Chat Station via Gizmochina).

Die Nähe zum iPhone ist unüberschaubar. (© Digital Chat Station via Gizmochina)

Man könnte also sagen: Apple hat sich bei Google inspirieren lassen, und Honor kopiert nun Apple – eine Designspirale, die sich scheinbar endlos fortsetzt. Doch während Apple und Google mit derartigen Konzepten experimentieren, sind chinesische Hersteller traditionell eher pragmatisch: Es muss auffallen, schick aussehen – und am Ende bezahlbar bleiben.

Anzeige

Dünner, schicker, aber kaum gefragt

Das Honor 500 und das größere Honor 500 Pro sollen ein besonders dünnes Gehäuse erhalten – laut Leaks sogar noch schlanker als das iPhone Air. Unter der Haube stecken moderne Komponenten: ein 6,5-Zoll-OLED-Display mit 1,5K-Auflösung, Snapdragon 8 Elite-Chip beim Pro-Modell, Android 16 mit MagicOS 10 und 80-Watt-Schnellladen.

Klingt nach High-End, doch die Parallele zum iPhone Air könnte sich als Marketing-Fehler erweisen. Schließlich ist Apples ultradünnes Modell derzeit ein echter Ladenhüter. Selbst treue Apple-Fans greifen lieber zu anderen Varianten – zu teuer, zu dünn, zu wenig Mehrwert.

Wenn Honor also denselben Weg geht, droht ähnliches Ungemach. Der Markt scheint aktuell keine Lust auf teure Design-Experimente zu haben – das zeigen auch die schwachen Verkaufszahlen des Samsung Galaxy Edge 25.

Preis bleibt das Ass im Ärmel von Honor

Ein Vorteil könnte Honor aber bleiben: der Preis. Während Apple und Samsung ihre Premiumgeräte jenseits der 1.000-Euro-Marke platzieren, dürfte Honor deutlich günstiger werden. Damit hätten die Chinesen zumindest ein Argument auf ihrer Seite – vorausgesetzt, das neue Modell schafft es überhaupt nach Europa.

Anzeige

Denn bislang ist nicht bestätigt, ob das Honor 500 außerhalb Chinas erscheinen wird. Sollte es soweit kommen, könnte das Gerät eine interessante Alternative im Mittelklasse-Premiumsegment darstellen – auch wenn die Designwahl fragwürdig bleibt.

Fazit: Schöne Kopie, fragwürdige Strategie

Man kann Honor kaum vorwerfen, Apple nachzueifern – die Inspiration ist offensichtlich, aber nicht unüblich. Gerechterweise muss man sagen: Auch Apple hat sich bei Googles Pixel-Serie bedient. Doch wer heute das iPhone Air kopiert, kopiert ein Gerät, das selbst kaum jemand haben will.

Die Rechnung könnte am Ende nach hinten losgehen: Ein schönes, dünnes Handy – das sich aber kaum verkauft. Bleibt zu hoffen, dass Honor aus den Fehlern der Großen lernt, bevor das Design-Fiasko in den Verkauf geht.