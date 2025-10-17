Neues MacBook Pro mit M5 schon veraltet? Das gab es bei Apple noch nie

Nach OLED im iPad folgt bald das MacBook.

Apple will offenbar eine seiner ältesten Überzeugungen über Bord werfen. Vielleicht schon Anfang 2026 ist ein MacBook Pro mit Touchscreen geplant, sagt ein Insider. Noch nie zuvor hat es bei einem Mac einen berührungsempfindlichen Bildschirm gegeben.

Insider: MacBook mit Touch und OLED kommt

Erstmals soll ein MacBook Pro nicht nur auf OLED setzen, sondern zusätzlich auch eine Touch-Bedienung ermöglichen. Als Prozessor wird der kommende M6-Chip erwartet, der gleichzeitig mit einem neuen, schlankeren Design eingeführt werden könnte.

Dabei soll Apple weiter auf klassische Eingabemethoden wie Tastatur und Trackpad setzen, heißt es. Touch dient als Ergänzung, nicht als Ersatz (Quelle: Bloomberg).

Noch ist das Konzept kein Hybrid wie bei Convertibles mit umklappbarem Display. Apple plant ein klassisches Notebook, dessen Bildschirm sich bei Bedarf auch mit den Fingern bedienen lässt.

Damit weicht der Konzern erstmals von einer Designlinie ab, die auf dem iPad Touch und auf dem Mac Tastatur priorisiert. Hintergrund dürfte auch die Weiterentwicklung von iPadOS sein, das inzwischen flexiblere Fenster erlaubt und so die Grenze zwischen Tablet und Laptop weiter verwischt.

MacBooks: Mehr OLED, weniger Notch

Mit dem MacBook Pro M6 würde Apple gleichzeitig einen der letzten großen Kritikpunkte beseitigen: die Webcam-Notch. Stattdessen ist ein Loch-Design im Stil der iPhone-Dynamic-Island im Gespräch. Das würde mehr nutzbare Bildschirmfläche schaffen und gleichzeitig Platz für Benachrichtigungen oder Statusanzeigen bieten.

Das neue Display soll auf OLED-Technik basieren und deutlich bessere Kontraste liefern als bisherige Mini-LEDs. Apple setzt OLED bereits in den aktuellen iPads mit M4- und M5-Chip ein, teils mit doppellagiger Tandem-OLED-Struktur für höhere Helligkeit. Ein vergleichbares Panel im MacBook würde einen Qualitätssprung bedeuten. Preislich dürfte das neue Modell über den aktuellen Pro-Geräten liegen.