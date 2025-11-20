Neues MatePad: Huawei zeigt Microsoft, was 2-in-1-Geräte bieten müssen

Huawei vereint das Tablet und den PC nahtlos.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Mit dem neuen MatePad Edge will Huawei eine Lücke schließen, die andere Hersteller offenlassen. Das neue 2‑in‑1-Gerät kombiniert Touchscreen, Tastatur und Stylus und setzt auf einen automatischen Wechsel zwischen Tablet- und Desktop-Modus.

Anzeige

Huawei MatePad Edge offiziell angekündigt

Huawei hat das MatePad Edge in Aussicht gestellt. Das neue Hybridgerät orientiert sich an klassischen Tablet-PC-Kombinationen, bietet aber eine Besonderheit. Erkennt das System, dass die Tastatur angedockt wird, startet automatisch der PC-Modus. Löst man die Verbindung, kehrt es eigenständig in den Tablet-Modus zurück. Das soll laut Huawei für mehr Flexibilität im Alltag sorgen.

Die Tastatur ist magnetisch verbunden und erinnert optisch an das MateBook-Zubehör. Der integrierte Ständer ermöglicht auch die Nutzung ohne Tastatur auf ebenen Flächen. Für kreative Arbeiten lässt sich zudem ein Stylus einsetzen. Huawei spricht von einem Gerät, das sich sowohl für produktives Arbeiten als auch für Mediennutzung eignen soll.

Das Display misst laut Leaks 14,2 Zoll und basiert auf OLED-Technik. Eine Entspiegelungsschicht soll den Einsatz unter schwierigen Lichtbedingungen verbessern. Zudem kommt offenbar ein neuer Kirin-Prozessor aus der 9er-Reihe zum Einsatz. Weitere Details zur Hardware bleiben vorerst offen. Beim Betriebssystem setzt Huawei auf HarmonyOS 6, das durch die enge Verzahnung mit der Hardware den Moduswechsel erleichtern soll.

Anzeige

Huawei MatePad Edge: Vorstellung folgt

Die Vorstellung erfolgt am 25. November gemeinsam mit den neuen Smartphones der Mate-80-Serie sowie dem Faltgerät Mate X7. Preise oder internationale Verfügbarkeit wurden bislang nicht genannt. Das MatePad Edge erscheint in den Farben Silber und Deep Space Gray (Quelle: Huawei Central).

Mit dem neuen 2‑in‑1-Gerät positioniert sich Huawei direkt gegen Angebote wie Microsofts Surface-Reihe oder Lenovos Yoga-Modelle. Der automatische Wechsel zwischen den Modi und das große OLED-Display dürften für Nutzer interessant sein, die sowohl mobil als auch stationär arbeiten und dabei nicht auf klassische Windows-Systeme setzen wollen.