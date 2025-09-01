Neues Update zeitgleich mit iOS 26: Apple lässt iPhone-Nutzern die Wahl

Das Herbst-Update bringt eine Entscheidung, die jeder iPhone-Nutzer treffen muss.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple stellt iPhone-Nutzern in diesem Herbst gleich zwei iOS-Versionen bereit: Neben iOS 26 wird es auch ein Update auf iOS 18.7 geben. Während ältere Geräte wie das iPhone XS, XS Max und XR damit noch ein letztes Mal versorgt werden, können auch Nutzer aktueller iPhones auf iOS 18.7 bleiben – zumindest vorerst. Damit gibt Apple seinen Kunden die Wahl, ob sie sofort auf iOS 26 umsteigen oder lieber noch einige Monate bei der bewährten 18er-Reihe bleiben.

Anzeige

iOS 18.7 kommt zusammen mit iOS 26 fürs iPhone

Laut Hinweisen in den Besucherprotokollen von MacRumors bereitet Apple die Veröffentlichung von iOS 18.7 parallel zum großen Release von iOS 26 vor. Der Starttermin dürfte wie gewohnt Mitte September liegen – nach der Präsentation und Veröffentlichung der neuen iPhone-17-Modelle. Inhaltlich wird iOS 18.7 vor allem Sicherheitslücken schließen, große Neuerungen sind dagegen nicht zu erwarten.

Für Besitzer älterer Geräte ist iOS 18.7 entscheidend: Das iPhone XS, XS Max und XR erhalten mit der Version eines der letzten Updates überhaupt, da iOS 26 diese Modelle nicht mehr unterstützt.

Doch Apple hat auch die aktuelle iPhone-Generation im Blick. Nutzer eines iPhone 11 oder neuer können sich frei entscheiden, ob sie sofort auf iOS 26 wechseln oder lieber noch bei iOS 18.7 bleiben. Wie schon in den Jahren zuvor gewährt Apple eine Art Schonfrist, bevor das neueste System für aktuelle Modelle zwingend wird, wenn man weiterhin regelmäßige Sicherheitsupdates erhalten möchte.

Anzeige

Nach monatelangen Beta-Tests ist iOS 26 bereit für die breite Öffentlichkeit. Apple bringt damit die nächste Entwicklungsstufe aufs iPhone – kompatibel ab iPhone 11. Für alle, die sofort neue Funktionen wollen, führt kein Weg an iOS 26 vorbei. Wer dagegen lieber Stabilität schätzt, bleibt zunächst bei iOS 18.7.

Untern Strich: Apple gibt iPhone-Nutzern mehr Zeit

Statt die Kunden zum direkten Update zu zwingen, erlaubt Apple wohl auch in diesem Jahr wieder die freie Wahl. Mit iOS 18.7 bleibt auch für aktuelle Modelle die 18er-Reihe noch eine Zeit lang eine sichere Option. Doch klar ist auch: Langfristig führt kein Weg an iOS 26 vorbei.