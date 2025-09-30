Neues WhatsApp-Feature: Darauf mussten iPhone-Nutzer 10 Jahre lang warten

Fotos teilen macht jetzt viel mehr Spaß.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Meta hat in den letzten Wochen viele Änderungen und Verbesserungen am WhatsApp-Messenger vorgenommen, wie ein neuer Blog-Post zeigt. Ganz besonders dürfen sich Nutzer jetzt darüber freuen, dass endlich das Format von sogenannten Live Photos – oder Motion Photos für Android-User – unterstützt wird.

Anzeige

WhatsApp-Nutzer können endlich Live Photos verschicken

Apple hat Live Photos zuerst 2015 in seinem iPhone 6s eingeführt. Das Feature nimmt neben dem tatsächlichen Foto auch noch die unmittelbaren Momente mitsamt Audio vor und nach dem Foto auf – somit bekommt ihr also einen Mini-Video-Clip, der bestimmte Augenblicke noch besser einfangen kann.

Wenn ihr diese aber per WhatsApp mit Freunden und Familie teilen wolltet, wurden wieder schnöde unbewegte Bilder daraus, denn der Messenger hat das Format bislang nicht unterstützt.

Dies hat sich nun aber geändert. Endlich lassen sich die kurzen Clips sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten versenden. Auch zwischen den Plattformen ist das Verschicken und Empfangen der Foto-Sequenzen nun möglich (Quelle: Meta).

WhatsApp-Update: User bekommen neue Features

Das Live-Photo-Feature ist nicht die einzige Neuerung, die WhatsApp in seinem Blogpost vorstellt. Auch die Suche nach bestimmten Chat-Gruppen ist nun einfacher. Dazu müsst ihr nur nach einem relevanten Kontakt suchen und schon werden euch alle Gruppen angezeigt, die ihr zusammen teilt. Dies kann nützlich sein, wenn ihr euch an den Namen einer bestimmten Gruppe einfach nicht mehr erinnern könnt.

Anzeige

Darüber hinaus haben Android-Nutzer nun auch die Möglichkeit, per WhatsApp Dokumente einzuscannen, zuzuschneiden und zu versenden – zuvor war dies iOS-Nutzern vorbehalten.

Optische Spielereien wie neue Sticker-Packs und von der Meta-AI individualisierten Chat Themes runden die Ladung neuer Funktionen ab. Der Messenger baut damit sein Angebot weiter aus – auch wenn manche Funktionen noch immer nicht vorhanden sind.