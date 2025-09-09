Neues Xiaomi-Handy soll punkten, wo Samsung mit dem Galaxy S26 Ultra nachlässt

Mit größerem Akku, mutigerem Design und mehr Technik will Xiaomi sich Samsung vorknöpfen.

Samsung hat sich jahrelang als Maßstab im Premium-Smartphone-Markt behauptet. Mit der Galaxy-S-Serie und der Ultra-Linie setzten die Koreaner den Standard, an dem sich die Konkurrenz messen musste. Doch beim kommenden Galaxy S26 Ultra scheinen viele Beobachter eine Stagnation zu erkennen – und genau hier wittert Xiaomi seine Chance.

Xiaomi 16 Pro mit vielen Verbesserungen erwartet

Bekannte Leaker werfen Samsung bei neuen Modellen vor, die Displayränder kaum weiter verkleinert zu haben. Statt auf maximale Innovation zu setzen, richte sich das Design stärker am iPhone 17 Pro aus. Damit verabschiedet sich Samsung laut Insidern auch vom kantigen Note-Look, der bisher viele Fans begeistert hat. Währenddessen zeigt sich das Xiaomi 16 Pro mutiger: Es soll mit nahezu unsichtbaren Rändern und abgerundeten Ecken daherkommen, unterstützt durch neueste Display-Technologien.

Besonders deutlich wird der Abstand bei der Hardware. Das Xiaomi 16 Pro soll einen 6.300-mAh-Akku bieten – fast 50 Prozent mehr als die 4.300 mAh des Galaxy S26 Pro. Auch bei den Kameras plant Xiaomi ein Upgrade: Ein größerer Hauptsensor und weitere Verbesserungen könnten dafür sorgen, dass die Bildqualität spürbar steigt. Samsung hingegen wird dafür kritisiert, seit Jahren dieselben Sensoren einzusetzen und echte Sprünge zu vermeiden.

Hinzu kommt der Zeitpunkt: Xiaomi soll seine 16er-Serie bereits im September 2025 zeigen, während Samsung erst im Januar 2026 nachzieht. Sollte das Xiaomi 16 Pro tatsächlich halten, was die Leaks versprechen, könnte es sich schon vor dem Start des Galaxy S26 einen Vorsprung sichern – und im Premium-Segment Käufer abwerben, die bisher automatisch zu Samsung griffen.

Xiaomi 16 Pro nicht für Europa

Xiaomi peilt mit dem 16 Pro in erster Linie den chinesischen Markt an. Dort hat es Samsung sowieso schwer, Fuß zu fassen. In Europa werden nur das Xiaomi 16 und 16 Ultra erwartet. Doch auch diese beiden Smartphones werden technisch für Samsung eine Herausforderung.

In Europa wird Samsung zudem wohl einen zeitlichen Vorsprung haben. Die Galaxy-S26-Serie wird Anfang 2026 erwartet, während Xiaomi die 16er-Smartphones erst später im Jahr auf den Markt bringen. Vorher will Xiaomi mit der 15T-Serie punkten.