Neues Xiaomi-Smartphone mit gigantischem Akku kostet keine 160 Euro in Deutschland

Xiaomi verbaut im Redmi 15 einen Akku, bei dem selbst Powerbanks neidisch werden könnten.

Xiaomi bietet ein neues Modell seiner Redmi-Reihe in Deutschland an – und setzt dabei alles auf ein einziges, gewaltiges Verkaufsargument: den Akku. Das Redmi 15 kommt mit einer Batteriekapazität von 7.000 mAh auf den Markt und kostet in der unverbindlichen Preisempfehlung dabei in der Basisversion weniger als 180 Euro. Erste Händler unterbieten schon.

Xiaomi Redmi 15 mit 7.000-mAh-Akku

Während viele Smartphones in dieser Preisklasse einen Akku mit um die 5.000 mAh bieten, hebt Xiaomi die Messlatte deutlich an. Der 7.000-mAh-Akku im Redmi 15 verspricht eine Laufzeit, die bei normaler Nutzung mehrere Tage ohne Nachladen möglich machen dürfte. Mit 33 Watt lässt sich der Akku außerdem schneller als bei manch einem High-End-Smartphone laden – beispielsweise dem Samsung Galaxy S25 mit 25 Watt.

Das Display des Redmi 15 misst 6,9 Zoll und löst mit 2.340 × 1.080 Pixeln auf. Dazu kommt eine Bildwiederholrate von 144 Hz, die besonders beim Scrollen und in Games für flüssige Darstellungen sorgen soll. Mit bis zu 850 cd/m² bringt der Bildschirm zudem ausreichend Helligkeit für den Alltag mit.

Unter der Haube arbeitet der Snapdragon 685. Der Chip liefert solide Mittelklasse-Leistung, bleibt aber auf 4G beschränkt – 5G gibt es hier nicht. Käuferinnen und Käufer können zwischen zwei Speichervarianten wählen: 6 GB RAM mit 128 GB Speicher für 179,90 Euro (bei Xiaomi anschauen) oder 8 GB RAM mit 256 GB für 199,90 Euro (bei Xiaomi anschauen). Im Hinblick auf die Zukunft wäre die bessere Version für 20 Euro mehr die cleverere Wahl. Der Speicher lässt sich per microSD-Slot erweitern.

Erste Händler verlangen sogar weniger:

Bei der Kamera bleibt Xiaomi bodenständig. Auf der Rückseite des Redmi 15 arbeitet ein 50-Megapixel-Sensor, vorne gibt es eine 8-Megapixel-Selfiekamera. Dazu kommen ein seitlicher Fingerabdrucksensor und eine IP64-Zertifizierung, die dem Gerät Staub- und Spritzwasserschutz bescheinigt.

Xiaomi Redmi 15 überzeugt

Für knapp unter 200 Euro positioniert sich das Redmi 15 als typisches Dauerläufer-Smartphone. Es richtet sich an alle, die ihr Handy intensiv nutzen, aber nicht ständig nach einer Steckdose suchen wollen – und dafür auf 5G verzichten können. Damit konkurriert es vor allem mit günstigen Modellen von Samsung und Realme, die meist kleinere Akkus, dafür aber oft 5G mitbringen.