Nicht konkurrenzfähig: PayPal-Alternative verschiebt wichtigste Funktion ins Jahr 2026

Der E-Commerce-Bezahldienst Wero startet erst 2026 im Onlinehandel.

Wero soll die europäische Alternative zu PayPal werden, um mit der Konkurrenz mithalten zu können, braucht es aber noch mindestens eine entscheidende Funktion: Die Nutzung im Onlinehandel. Die Einführung sollte eigentlich noch in diesem Jahr erfolgen, laut einem Bericht verschiebt sich der Start aber ins Jahr 2026.

Wero erst 2026 im Onlinehandel verfügbar

Bisher können Wero-Nutzer nur direkt Geld an andere Personen auf der Plattform schicken. Eine Funktion für den Onlinehandel sollte in den Ländern Deutschland, Frankreich und Belgien, noch dieses Jahr möglich sein, wodurch Wero eine essenzielle Lücke zu PayPal und anderen Anbietern schließen will.

Wie belgische Medien berichten, verschiebt sich der Start ins Jahr 2026 (Quelle: vrt.be). Ein konkreter Zeitraum wird jedoch nicht genannt. Im Bericht wird eine Erklärung der European Payments Initiative (EPI) wie folgt zitiert: „Einige Stakeholder im EPI-Ökosystem benötigen mehr Zeit, um ihre Implementierung abzuschließen, und wir möchten die Tests mit allen Teilnehmern abschließen, um die Qualität vor dem Start sicherzustellen.“

Demnach gibt es einige Partner-Banken, die Wero noch nicht vollständig als Zahlungsmittel für den Onlinehandel in ihr eigenes System integriert haben und eine längere Testphase nötig ist.

Wero mit starkem Nutzerzuwachs

Im Sommer 2024 ging Wero in Deutschland, Frankreich und Belgien an den Start und konnte seitdem ganze 43 Millionen Nutzer für sich gewinnen. Insgesamt wurden mehr als 100 Millionen Transaktionen ausgeführt mit einem Volumen von 7,5 Milliarden Euro im ersten Jahr – wohlgemerkt nur durch Zahlungen zwischen einzelnen Nutzern.

Die EPI möchte Wero langfristig zur europäischen Alternative zu PayPal, Visa und Mastercard machen. Deswegen soll im kommenden Jahr auch das System iDEAL integriert werden, der Marktführer in den Niederlanden und Luxemburg. Um konkurrenzfähig zu sein, ist eine vollständige Nutzung im Onlinehandel jedoch unabdingbar. Ziel ist es, Europa unabhängig von den bislang den Markt dominierenden Unternehmen aus den USA zu machen.