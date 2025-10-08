Nicht mehr exklusiv fürs iPhone 17 Pro – Zubehörhersteller trickst Apple aus

Apple-Chef Tim Cook dürfte not amused sein: Cosmic Orange plötzlich für alle!

Apple wollte die neue Farbe „Cosmic Orange“ eigentlich nur den Pro-Modellen des iPhone 17 vorbehalten. Doch jetzt macht ein Zubehörhersteller dem Konzern einen Strich durch die Rechnung: Dbrand bietet ab sofort täuschend echte Skins (Aufkleber) in genau diesem Farbton für fast alle Geräte an – vom MacBook über das iPad bis hin zum Android-Smartphone. Wer also schon immer ein „Cosmic Orange“-Pixel oder eine orangefarbene PlayStation wollte, kann jetzt zuschlagen (Quelle: Dbrand).

Orange is the new black – wenn man so will. (© Dbrand)

Dbrand macht’s möglich: Cosmic Orange für alle – nicht nur fürs iPhone 17 Pro

Während Apple die Farbe offiziell nur für das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max anbietet, hat Dbrand kurzerhand beschlossen, den Look zu kopieren – ganz offen und mit einem Augenzwinkern. Das Unternehmen wirbt selbstbewusst mit dem Spruch: „Cosmic Orange, now available for the unprofessional.“ – übersetzt: „Cosmic Orange, jetzt auch für Nicht-Profis erhältlich.“

Die neuen Skins sind für eine ganze Reihe von Geräten verfügbar – nur einige Beispiele:

iPhone Air und ältere iPhone-Modelle

MacBooks und iPads

AirPods

Android-Geräte wie das Google Pixel

Windows-Laptops, Xbox und PlayStation etc.

Kurz gesagt: Wer Farbe bekennen will, kann jetzt fast jedes Gerät im Cosmic-Orange-Look erstrahlen lassen.

Spöttische Ansage an Apple inklusive

Das Ganze läuft nicht ohne eine gehörige Portion Spott ab. In der offiziellen Produktbeschreibung heißt es sinngemäß, Apple-Chef Tim Cook habe wohl nicht geahnt, dass man die Farbe kopieren werde:

„Als Tim Cook die neue Farbe Cosmic Orange auswählte, hatte er keine Ahnung, dass wir sie für eine farblich passende Skin kopieren würden. (…) Jetzt, wo sie populär genug ist, freuen wir uns, Ihr Android-Gerät in ein Temu-iPhone zu verwandeln.“

Der Seitenhieb sitzt: Dbrand spielt damit auf die Designexklusivität Apples an – und bricht sie gleichzeitig mit voller Absicht.

Preise und Varianten der farbenfrohen Skins

Die Preise hängen wie gewohnt vom Gerät ab – zwei Beispiele:

Eine Rückseitenfolie für das iPhone Air kostet 24,95 US-Dollar.

Ein komplettes Set für das 16-Zoll-MacBook Pro mit Ober- und Unterseite schlägt mit 64,90 US-Dollar zu Buche.

Wer also schon immer ein auffälliges Orange wollte, bekommt hier eine vergleichsweise günstige Möglichkeit – ganz ohne den Kauf eines neuen iPhones.

Unterm Strich: Farbe bekennen – ganz ohne Apple-Zwang

Dbrand hat es geschafft, Apple charmant eins auszuwischen. Die neue Farbe „Cosmic Orange“ war eigentlich als Marketing-Trick für das iPhone 17 Pro gedacht, doch jetzt kann sie jedes Gerät zieren – und das ganz offiziell ohne Apple-Logo.