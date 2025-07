Nicht nur beim iPhone: Dieses Ablenkungsmanöver können sich Apple und Co. sparen

Was Smartphone-Hersteller euch Jahr für Jahr als Innovation verkaufen – aber am Ende keiner wirklich sehen wird. Ein Kommentar von Sven Kaulfuss

Jedes Jahr dasselbe Theater: Kaum ist ein neues iPhone oder Samsung Galaxy am Horizont, geht die Farbdiskussion wieder los. Schwarz, Grau, Silber, Dunkelblau, Orange – das iPhone 17 Pro soll beispielsweise in ganz frischem Lack glänzen. Und wie immer fragt man sich: Wen interessiert’s eigentlich? Ich sag’s ehrlich: Diese jährliche Farbspielerei ist am Ende nichts als Show – und komplett überflüssig.

Neue iPhone- und Galaxy-Farben verschwinden weltweit in Hüllen

Jüngst haben Leaker auf X (ehemals Twitter) neue Kameraabdeckungen gezeigt, die Rückschlüsse auf die Farben des iPhone 17 Pro zulassen. Fünf Töne, von neutral bis gewagt. Schön anzusehen, sicher. Aber was bringt’s?

Die bittere Wahrheit: Fast niemand wird diese Farben je zu Gesicht bekommen – außer auf Produktbildern oder in der Glasvitrine im Apple Store. Warum? Weil das Erste ist, was wir mit einem neuen Handy machen, direkt eine Hülle drumherum zu packen – ich selbst bin da keine Ausnahme. Aus gutem Grund. Denn 1.000 Euro und mehr will eben niemand riskieren, nur weil’s ohne Case hübscher aussieht.

Was bleibt also von der schönen Farbe? Ein paar Sekunden Stolz beim Auspacken – und dann verschwindet das Design endgültig hinter Silikon, Leder oder Plastik. Die Hersteller wie Apple, Samsung und Co. wissen das natürlich. Und trotzdem liefern sie Jahr für Jahr neue Farbtöne, als wäre das das große Kaufargument. Ist es aber nicht.

Zuletzt zeigte Samsung neue Smartphones in frischen Farben:

Natürlich werden viele sagen: „Aber Auswahl ist doch schön!“ Klar, Vielfalt ist nie verkehrt. Aber machen wir uns nichts vor: Diese Farbwechsel sind kein Feature, sondern Marketing-Deko. Sie liefern hübsche Renderbilder, sorgen für ein bisschen Social-Buzz und sollen die Launch-Events optisch aufhübschen. Mehr nicht.

Die meisten Käufer greifen sowieso wieder zu Schwarz oder Dunkelgrau – weil es neutral ist, unauffällig und sich mit jeder Hülle verträgt. Oder weil’s eh niemand sieht. Und genau deshalb frage ich mich: Warum verschwenden wir unsere Zeit mit diesen Farbdebatten?

Lenkt nur ab von den wirklich wichtigen Dingen

Statt uns über neue Farben zu freuen, sollten wir eher fragen: Wo bleiben echte Innovationen? Akkulaufzeit, Software, Display, Kamera – das sind die Dinge, die zählen. Nicht ob das iPhone diesmal in Orange oder Blau daherkommt.

Kurz und gut: Liebe Apple- und Samsung-Marketingteams – spart euch die Farbschau demnächst und verkauft uns bitte nicht länger das Offensichtliche als vermeintlichen Fortschritt. Denn unter der Hülle sind wir doch längst alle gleich.