Nicht nur das iPhone Air: Auch dieses Apple-Handy entwickelt sich zum Flop

Zwei iPhones, ein Problem – und niemand bei Apple will offen darüber reden.

Das iPhone 16e sollte eigentlich Apples neuer Hoffnungsträger im unteren Preissegment werden – doch aktuellen Berichten aus Asien zufolge verkauft sich das Einsteigermodell genauso schlecht wie das bereits bekannte Problemkind iPhone Air. Beide Geräte gelten damit zunächst als gescheitert, auch wenn Apple trotz der verhaltenen Nachfrage an Nachfolgern festhält.

iPhone 16e: Apples Fehlversuch im unteren Preissegment

Der in Asien ansässige Leaker Fixed Focus Digital berichtet auf Weibo, dass das iPhone 16e „nicht gut verkauft“ werde und der Versuch, ein populäres, preisgünstiges iPhone zu etablieren, damit als „gescheitert“ gelten müsse. Apple wollte mit dem Gerät eine Lücke schließen – ein modernes iPhone zu einem attraktiven Einstiegspreis anbieten –, doch die Nachfrage bleibt offenbar weit hinter den Erwartungen zurück (Quelle: MacRumors).

Dabei klingt die Ausstattung eigentlich solide: A18-Chip, OLED-Display, C1-Modem, 48-Megapixel-Kamera und ein Startpreis von 699 Euro. Der Straßenpreis ist mittlerweile sogar deutlich gefallen – beispielsweise aktuell auf 579 Euro bei Amazon (bei Amazon ansehen). Trotzdem fehlt es bisher an positiven Verkaufsberichten. Genau wie das iPhone Air scheint auch das 16e nicht die erhoffte Zielgruppe zu erreichen.

Beim iPhone Air ist die brisante Lage seit Wochen kein Geheimnis mehr. Mehrere Berichte deuten darauf hin, dass die Nachfrage äußerst gering ist. Die Konsequenz: Apple soll die komplette Produktion bereits Ende dieses Monats stoppen. Eigentlich plante Apple ein iPhone Air der zweiten Generation, das zeitgleich mit dem iPhone 18 Pro im September 2026 erscheinen sollte. Doch laut The Information wird die Markteinführung nun nach hinten verschoben. Gründe dafür wurden nicht genannt – die fehlende Nachfrage dürfte aber der entscheidende Faktor sein.

Trotz Flops: Apple plant Nachfolger für beide Modelle

Interessanterweise will Apple die Idee eines günstigen iPhones dennoch nicht aufgeben. Das iPhone 17e soll im Frühjahr 2026 erscheinen und könnte laut Berichten mit dem A19-Chip und der Dynamic Island ausgestattet werden. Damit würde Apple das Einsteigermodell stärker an die übrige iPhone-Produktlinie annähern.

Auch das iPhone Air 2 ist weiterhin in Planung – allerdings mit deutlicher Verzögerung und ein konkreter Termin ist nicht bekannt. Die nächste Generation soll unter anderem eine zusätzliche Rückkamera, einen größeren Akku und eine verbesserte Kühlung via Dampfkammer erhalten. Apple setzt offenbar darauf, dass ein klarer technischer Sprung die Verkaufszahlen beleben könnte.

Nachfrage nach iPhone-17-Reihe wächst

Ironischerweise läuft es an anderer Stelle prächtig: Die Nachfrage nach der neuen iPhone-17-Reihe steigt, die Produktionsaufträge nehmen bereits zu. Während Apples Experimente mit günstigen und dünnen Modellen ins Stocken geraten, zeigt das klassische Premium-iPhone weiterhin eine stabile Zugkraft. Ob Apple mit den kommenden Generationen von iPhone 17e und iPhone Air 2 den Kurswechsel schafft, bleibt spannend – doch aktuell ist klar: Zwei Modelle, zwei Flops.