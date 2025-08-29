Nicht schon wieder: Pixel-10-Smartphones kämpfen mit altem Problem

Kaum ausgepackt, sind die ersten Pixel-10-Besitzer schon genervt von ihrem Smartphone.

Mit dem Verkaufsstart des Pixel 10, Pixel 10 Pro und Pixel 10 Pro XL sind die ersten Geräte bei den Käufern eingetroffen. Die Euphorie über das neue Google-Smartphone wird jedoch bei einigen schnell gebremst: In Foren häufen sich Berichte über massive Probleme mit Android Auto. Nutzerinnen und Nutzer berichten, dass die Verbindung zwar hergestellt wird, die Anzeige im Auto aber sofort einfriert oder beim Android-Auto-Logo hängenbleibt.

Pixel-10-Smartphones mit ersten Problemen

Die Schwierigkeiten betreffen vor allem Pixel-10-Besitzer, während andere Smartphones problemlos funktionieren. Auffällig ist, dass die Fehler oft dann auftreten, wenn Nutzer ihre Daten und Einstellungen vom alten Gerät übernehmen. Wer sein neues Pixel-10-Handy stattdessen frisch einrichtet, berichtet teilweise von stabileren Verbindungen. Ganz gelöst scheint das Problem damit aber nicht zu sein.

In Googles Android-Auto-Community haben sich bereits dutzende Betroffene gemeldet. Ein Google-Community-Spezialist hat dort reagiert, was darauf hindeutet, dass der Konzern die Beschwerden ernstnimmt. Ob und wann ein Update folgt, bleibt allerdings offen. Bis dahin hilft betroffenen Nutzern nur, Workarounds auszuprobieren: vom Zurücksetzen der Verbindung bis hin zur Neuinstallation von Android Auto.

Nicht das erste Mal

Android Auto und neue Pixel-Smartphones – diese Kombination hat schon in der Vergangenheit für Ärger gesorgt. Bereits bei früheren Generationen traten ähnliche Fehler auf, die teils erst Wochen später durch Software-Updates behoben wurden. Dass sich dieses Muster nun auch bei der Pixel-10-Generation wiederholt, sorgt für Enttäuschung bei den frühen Käufern. Schließlich erwarten sie bei einem Premium-Gerät eine reibungslose Nutzung – gerade bei einem so wichtigen Feature wie Android Auto (Quelle: AndroidAuthority).

Für Google ist das kein guter Start in die neue Pixel-Generation. Frühkäufer, die eigentlich stolz ihr neues Smartphone nutzen wollen, sehen sich gezwungen, mit alten Problemen zu kämpfen. Sollte sich das Problem als weit verbreitet bestätigen, dürfte der Druck auf Google steigen, schnell nachzubessern.