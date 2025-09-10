Nicht wie Huawei: Samsung geht Smartphone-Revolution ganz anders an

Huawei war seiner Zeit voraus, Samsung verfolgt aber einen eigenen Ansatz.

Samsung arbeitet an einem ganz neuen Kapitel im Foldable-Markt – dem doppelt faltbaren Smartphone. Während Huawei für sein Modell ein durchgängiges Display verwendet, setzt Samsung auf eine bewährte Lösung mit einem zweiten Außendisplay. Deswegen muss es auch ganz anders gefaltet werden.

Samsung knickt TriFold anders

In einer Animation aus einer aktuellen One-UI-Version ist zu sehen, wie sich das Galaxy Z TriFold auf- und zuklappt. Dort ist ein U-förmiger Faltmechanismus zusehen, der sich deutlich von Huaweis Variante abhebt:

Im Kern hat Samsung das Gerät so konzipiert, dass es ein zentrales Cover-Display gibt, das von zwei beweglichen Panels umschlossen wird. Zusammengefaltet wirkt es kompakt, aufgeklappt soll es dagegen die Fläche eines kleinen Tablets bieten. Damit wagt Samsung eine völlig neue Produktkategorie – und verschiebt die Grenzen dessen, was ein Smartphone sein kann.

Ein besonderes Highlight offenbart die Animation ebenfalls: Selfies mit den rückwärtigen Hauptkameras. Schon beim Galaxy Z Fold 7 gab es eine ähnliche Funktion, doch das TriFold setzt mit einem zusätzlichen Display-Panel noch eins drauf. Nutzer könnten so Selfies in höchster Qualität aufnehmen, während das Frontdisplay das perfekte Vorschaufenster bietet.

Samsung-Lösung mit Nachteil

Einen entscheidenden Nachteil gegenüber der Lösung von Huawei hat der Faltmechanismus von Samsung. Ihr könnt das TriFold nur komplett zusammengeklappt oder komplett aufgeklappt nutzen. Eine Zwischenlösung in der Größe des Galaxy Z Fold ist nicht möglich, weil das große Display immer von einer Seite verdeckt wird. Das macht Huawei mit dem Z-Faltmechanismus viel besser.

Dafür ist das empfindliche Falt-Display bei Samsung besser geschützt, weil es sich im zusammengeklappten Zustand immer im Inneren befindet. Bei Huawei gibt es nur ein durchgängiges Display, das entsprechend auch angreifbar von außen ist, selbst wenn ihr es zuklappt.

Noch ist unklar, wann genau das Gerät erscheint. Insider spekulieren, dass Samsung in Kürze zunächst in ausgewählten Märkten startet, bevor ein globaler Rollout 2026 folgen könnte. Damit würde das Unternehmen erstmals seit Jahren wieder eine neue Foldable-Kategorie etablieren – und sich gleichzeitig klar von Huawei und anderen Konkurrenten absetzen (Quelle: AndroidCentral).