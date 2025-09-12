Nie mehr Bildprobleme: Das sind die besten ALT-Text-Generatoren

Bilder mit Alt-Texten sind bei der Suchmaschinenoptimierung und Nutzerfreundlichkeit wichtig. Der ALT-Text-Generator schafft Abhilfe.

Was muss ein guter ALT-Text-Generator mitbringen?

Bevor wir euch eine Auswahl an Alt-Text-Generatoren vorstellen, klären wir erst einmal die grundlegende Frage nach der Funktionalität. Habt ihr einen eigenen Blog und seid nicht auf Suchmaschinenoptimierung aus, reichen einfache Generatoren aus.

Ihr ladet ein Bild hoch und das Programm spuckt euch eine generische Alternativtextzeile aus. Damit werdet ihr im SEO-Bereich nichts erreichen, ihr habt aber trotzdem einen von Google lesbaren Text für unters Bild. Sobald ihr mehr wollt, muss euer KI-Tool folgende Funktionen erfüllen:

Verschiedene Stilarten für die Beschreibung (technisch, neutral, sachlich, locker).

Integration von Keywords auf Wunsch.

Kontexteingabe sollte möglich sein.

Ein guter Alternativtext darf nicht langweilig und generisch sein, wenn er euch wirklich einen Mehrwert bringen soll. Generische Texte reichen für Google zwar aus, aber nicht für die eigentliche Zielgruppe. Ein steif geschriebener Alt-Text passt nicht zu einem lockeren Blogbeitrag und umgekehrt.

Habt ihr keine Lust auf Googles KI-Antworten? Schaut euch in unserem Video an, wie ihr Google ohne KI-Ergebnisse nutzt:

Drei Alt-Text-Generatoren, die ihr ausprobieren solltet

Wenn ihr es ausprobieren und eure Alt-Texte optimieren wollt, stellen wir euch drei geeignete Tools vor, einige davon vollständig kostenlos.

#1 Ahrefs

Wer sich mit SEO beschäftigt, kennt Ahrefs. Die meisten Funktionen des Tools sind kostenpflichtig, der Alt-Text-Generator allerdings kostenfrei und ohne Anmeldung nutzbar (hier ausprobieren).

Ihr ladet euer Bild hoch und fügt eine Beschreibung hinzu. Anschließend wählt ihr eure gewünschte Tonalität. Jetzt klickt ihr nur noch auf den Button „Generate Alt Text“ und schon schlägt euch das Tool drei Möglichkeiten vor. Ihr könnt euch alternativ auch nur einen Alt-Text oder gleich fünf verschiedene Varianten anzeigen lassen.

Hier Ahrefs ausprobieren.

#2 Alt-Generator von ChatGPT

Wenn ihr gern und oft mit ChatGPT arbeitet, müsst ihr die KI nicht wechseln. Unter der Version 4.o findet ihr einen Alt-Text-Generator, der euch für alle hochgeladenen Bilder eure Alt-Texte generiert. Anders als bei Ahrefs könnt ihr nicht einfach aus bestimmten Stilrichtungen auswählen, sondern seid auf einen guten Prompt angewiesen.

Zur Nutzung ladet ihr ein Bild hoch und sagt ChatGPT dann, wie euer Alt-Text aussehen soll. Vorteil hier ist, dass ihr unbegrenzt ausprobieren, testen und überarbeiten lassen könnt.

Hier ChatGPT ausprobieren.

#3 Popupsmart

Dieser Alt-Text-Generator ist das Paradebeispiel eines einfachen, generischen Tools. Ihr ladet euer Bild hoch und lasst euch den Text generieren. Das Tool selbst spricht von einem SEO-Boost, allerdings würden SEO-Experten euch vermutlich etwas anderes sagen.

Mit euren Alt-Texten könnt ihr im Business für echte Sichtbarkeit mehr erreichen, wenn ihr Ahrefs oder die Funktion von ChatGPT nutzt. Wenn ihr aber nur für Blog-Bilder oder ähnliches einen Alternativtext sucht und nicht auf ein Top-Ranking bei Google aus seid, ist Popupsmart durchaus okay.

Hier Popupsmart ausprobieren.

Die besten Prompts für einen guten Alt-Text

Nutzt ihr ChatGPT oder eine andere generative KI für die Erstellung eurer Alt-Texte, braucht ihr einen guten Prompt.

ChatGPT macht Vorschläge für einen Alt-Text (© Screenshot GIGA via ChatGPT)

Achtet darauf, präzise Anweisungen zu geben und alle Eventualitäten mit abzudecken. Wie ihr im obigen Screenshot sieht, macht ChatGPT (hier Version 5.0) direkt Vorschläge und stellt Fragen, wie weiter verfeinert werden kann.

Hier kommt es auf euch an, was euch liegt. Wollt ihr lieber im freien Dialog mit ChatGPT oder auch Gemini kommunizieren oder habt ihr gern einen Generator? Beide Optionen funktionieren und erleichtern die Arbeit.