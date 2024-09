Nie mehr Schlüssel vergessen: Amazon verkauft geniales Gadget mit doppeltem Rabatt

Habt ihr schon einmal euren Haustürschlüssel vergessen und wusstet nicht, wie ihr in eure eigenen vier Wände kommen sollt? Im schlimmsten Fall droht ein finanzielles Fiasko, wenn ihr an einem Wochenende den Schlüsseldienst rufen müsst. Diesen Fall könnt ihr ausschließen, wenn ihr euch ein smartes Türschloss holt. Dadurch ergibt sich noch ein zusätzlicher Vorteil. Aktuell wird bei Amazon ein Modell von SwitchBot deutlich reduziert verkauft, dank doppeltem Rabatt.

Amazon verkauft smartes Türschloss von SwitchBot günstiger

Update vom 3. September 2024: Aktuell bekommt ihr das WLAN-Smart-Lock SwitchBot Pro mit Hub Mini und Keypad mit Fingerabdrucksensor für schlappe 169,99 Euro (bei Amazon anschauen). Um auf den Preis zu kommen, müsst ihr den 10-Prozent-Rabatt auf der Produktseite aktivieren: SwitchBot WLAN Smart Lock Pro Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.09.2024 12:45 Uhr Reicht euch die normale Version ohne Keypad, dann müsst ihr für diese nur noch 90 Euro bezahlen: SwitchBot WiFi Smart Lock Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.09.2024 11:00 Uhr

Originalartikel vom 27. November 2023:

Wenn ihr keine Möglichkeit habt, euren Haustürschlüssel bei Verwandten oder Freunden zu bunkern, um ihn im Notfall holen zu können, solltet ihr euch Gedanken über ein smartes Türschloss machen. Davon gibt es sehr viele mit unterschiedlichsten Designs und Funktionen. Aktuell bekommt ihr bei Amazon mit dem SwitchBot Lock ein interessantes Modell, bei dem die Montage ziemlich einfach ist. Es wird nämlich einfach nur der eingesteckte Schlüssel gedreht.

Der Aufsatz wird einfach nur innen an die Tür geklebt und der eingesteckte Schlüssel von einem Motor gedreht. Besonders praktisch ist die Kombination aus SwitchBot Lock und einem Keypad, das an der Außenseite der Tür montiert wird. Darüber könnt ihr die Tür auch per PIN oder Fingerabdruck öffnen. Beispielsweise auch, wenn ihr aus der Ferne jemanden hereinlassen wollt. Das Set gibt es aktuell für 160,99 Euro (bei Amazon anschauen).

SwitchBot Wlan Smartes Türschloss Fingerabdruck, Elektronisches, Haustür, für das Öffnen/Schließen d Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.09.2024 12:38 Uhr

Doch nicht nur das einfache Öffnen und Schließen der Tür ist praktisch. Ihr werdet beispielsweise auch gewarnt, wenn die Tür offen steht. Die Tür kann hinter euch automatisch verriegelt werden, ihr könnt per Handy oder Smartwatch darauf zugreifen und werdet benachrichtigt, wenn die Tür geöffnet wird. Die Kompatibilität mit Schlössern ist sehr hoch. Auch die Sprachsteuerung mit Alexa und Co. wird unterstützt.

Im Video wird das smarte Türschloss vorgestellt:

SwitchBot Lock ist ein smartes Türschloss

Lohnt sich der Kauf?

Selbst wenn ihr nur das SwitchBot Lock ohne Keypad für knapp über 100 Euro kauft (bei Amazon anschauen), kann sich die Anschaffung schon nach einer Nutzung eines Schlüsseldienstes lohnen. Besonders wenn ihr dazu neigt, den Schlüssel zu vergessen oder Kinder habt, die ihn vielleicht verlieren. Damit kommt jeder wieder rein.

Wichtig: Zu eurer eigenen Sicherheit solltet ihr einen Schließzylinder besitzen, der sich dreht, selbst wenn an der Innenseite ein Schlüssel steckt.