Nie mehr WLAN-Passwort suchen: Mit diesem Trick teilt ihr das Netz ohne Kennwort in Sekunden

Wenn ihr ein neues Gerät mit dem Internet verbinden wollt, müsst ihr nicht lange nach dem WLAN-Passwort suchen. Ihr findet es stattdessen direkt in eurem Android-Smartphone. So lässt sich der WLAN-Zugang auch gleich teilen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

WLAN auf anderes Handy übertragen: So geht es ohne Passwort

Das Passwort zum WLAN findet man normalerweise auf der Unterseite des Routers. Wenn Freunde zu Besuch kommen oder ihr ein neues Smartphone habt, lässt sich der Zugang aber auch ohne Kennwort herstellen. Geht mit einem Android-Smartphone so vor:

Das Smartphone muss mit dem gewünschten WLAN verbunden sein. Ist das der Fall, wischt auf dem Start-Bildschirm von oben nach unten. Tippt auf das Internet- beziehungsweise WLAN-Symbol. Es öffnet sich das Menü mit dem verbundenen Netzwerk. Drückt dort auf das Zahnrad. Wählt dann die „Teilen“-Option aus. Möglicherweise müsst ihr das Smartphone entsperren. Jetzt seht ihr einen QR-Code. Scannt den Code mit dem Gerät ein, mit dem ihr das WLAN teilen wollt. Alternativ findet ihr darunter das Passwort zum Eintippen.

Smartphone: So teilt ihr das aktuelle WLAN-Passwort. (© GIGA)

Ihr erreicht die Netzwerkübersicht auch über die Einstellungen. Öffnet dort den Abschnitt „Netzwerk & Internet“ und drückt auf den Eintrag für das WLAN-Netzwerk, dessen Passwort ihr auf ein anderes Gerät übertragen möchtet. Tippt dort auf „Teilen“.

Anzeige

Je nach Android-Version und Smartphone-Hersteller kann die Vorgehensweise bei euch etwas abweichen. Sucht dann einfach nach ähnlichen Menüpunkten.

WLAN-Zugänge lassen sich ohne Passwort auch auf dem iPhone und unter Windows teilen.

Alternative: WLAN-Passwort mit Router herausfinden

Vor Android 10 ist es schwieriger. Hier lassen sich gespeicherte Passwörter meist nur mit Root-Rechten oder über spezielle Herstelleroberflächen einsehen. Alternativ könnt ihr ins Router-Menü gehen und das WLAN-Passwort dort ablesen. Falls ihr auf den zugehörigen Router Zugriff habt, findet ihr euer WLAN-Passwort auch darüber heraus. Auf vielen aktuellen Routern ist auch ein QR-Code auf der Unterseite abgedruckt, den ihr einscannen könnt. Halbwegs moderne Geräte haben zudem eine WPS-Taste („Wi-Fi Protected Setup“). Einmal gedrückt, können sich Geräte in der Nähe ohne Kennwort im WLAN einloggen.

Anzeige

Falls ihr WLAN-Passwörter in eurem Google-Konto synchronisiert habt, könnt ihr sie auch über den PC im Browser im Passwort-Manager von Google abrufen.

Tipp: Falls ihr das WLAN häufiger teilen müsst, könnt ihr einen Gastzugang im Router einrichten. So bleiben eure eigentlichen Netzwerkeinstellungen sicher, und Besucher kommen trotzdem problemlos ins Internet.