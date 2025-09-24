Nie wieder Hotline: Warum der Amazon-Chat-Support oft die bessere Lösung ist

Der Chat-Support von Amazon ist eine hilfreiche Alternative zur Hotline während Zeiten, in denen kein Telefonat möglich ist, und auch schneller als eine E-Mail-Kommunikation. Oft wird er sogar als bevorzugte Methode für den Kundendienst empfohlen. GIGA erläutert, wie der Zugriff auf diesen Service funktioniert.

Der Amazon-Support via Chat ist unkompliziert. Ihr benötigt dazu kein spezielles Programm. Man erreicht ihn sowohl im Computer-Browser wie in der Amazon-App. Um ihn nutzen zu können, müsst ihr euch bei Amazon mit euren Anmeldedaten eingeloggt haben. Dann braucht ihr den Chat nur noch zu finden. Wir zeigen euch, wie das geht.

Hilfe bei Amazon erhalten

Amazon-Chat öffnen und Support kontaktieren

Der Amazon-Chat kann euch nur helfen, wenn ihr angemeldet seid. Dadurch kann euer Chatpartner direkt auf eure Kundendaten zugreifen, sieht eine Bestellübersicht und kann nachverfolgen, wo Probleme liegen könnten. Ihr könnt euch auf verschiedene Weise zum Chat-Support durchhangeln, aber am einfachsten geht es so:

Großer Vorteil des Chats gegenüber dem Telefon-Support:

Ein Support-Chat bleibt 24 Stunden erhalten und kann in der Zeit immer wieder bei Amazon abgerufen werden. Ihr könnt in dieser Zeit eine Problemlösung ausprobieren oder darauf zurückkommen, wenn die Hilfe nicht funktioniert hat.

Öffnet den Browser oder die Amazon-App und meldet euch bei Amazon an. In der App seht ihr rechts unten die drei waagerechten Striche (≡), mit denen ihr das Menü öffnen könnt. Öffnet das Menü und scrollt herunter bis zum Eintrag „Kundenservice“. Tippt beziehungsweise klickt darauf. Im Browser seht ihr den Eintrag ganz unten auf jeder Seite. Oder geht einfach direkt zum Kundenservice. Wählt dort den Artikel, um den es bei der Anfrage geht. Wird er nicht angezeigt, könnt ihr mit dem Link „Hilfe bei einem anderen Artikel“ und anschließend „Mehr Artikel anzeigen“ die Anzeige erweitern. Der Chat steht nicht bei jedem Problem zur Verfügung. Einfache Rücksendungen werden direkt im Hilfezentrum erledigt. Wenn es aber um Reklamationen geht, etwa wegen Beschädigung oder Funktionseinschränkungen, dann könnt ihr die Option „Produkt-Support erhalten“ wählen und bekommt anschließend den Chat-Support angeboten. Der Button „Jetzt chatten“ bringt euch zum Chat. Alternativ könnt ihr einen Rückruf anfordern.

Neben dem Telefonat – bei dem Amazon euch übrigens auf Wunsch auch anruft – ist der Chat sicher die schnellste Option des Amazon-Supports. Im oben beschriebenen Bereich „Kundenservice“ findet ihr übrigens gleiche mehrere Möglichkeiten, euer Problem vielleicht selbst zu lösen. Dort seht ihr verschiedene Kategorien, die sich auf die unterschiedlichen Amazon-Angebote beziehen. Darunter ist auch eine Erklärung zur Rücksendung oder eure letzten Bestellungen.

Meist sehr hilfreich Meine eigene Erfahrung mit dem Amazon-Chat hat gezeigt, dass die Mitarbeiter immer sehr engagiert und lösungsorientiert sind. Inzwischen ziehe ich den Chat dem Telefonat vor. Vor allem auch, weil ich da nicht erst auf einen Rückruf warten muss, sondern sofort verbunden werde. Marco Kratzenberg

