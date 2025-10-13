Nie wieder lahmes Internet? Vodafone stellt Geschwindigkeitsrekord auf

Der Traum vom schnellen Mobilfunk-Internet lebt.

Vodafone hat einen Tempo-Rekord in Sachen Internet aufgestellt. Wie das Unternehmen bekannt gab, wurde bei einem Frequenz-Test eine beachtliche Downloadgeschwindigkeit erreicht – jetzt fordert Vodafone deswegen, das obere 6 GHz-Band für den Mobilfunk freizugeben.

Vodafone: Internet-Experiment geglückt

Bei einem Praxistest in Hannover hat Vodafone im oberen 6 GHz-Frequenzband Rekord-Downlink-Datenraten von 2,5 Gigabit pro Sekunde erreicht. Dies liegt laut dem Unternehmen deutlich über den Werten, die das 5G-Netz aktuell bereitstellen kann. Sowohl draußen als auch in Innenräumen fiel das Ergebnis äußerst positiv aus.

Durch die Nutzung des 200-Megahertz-Kanals im 6 GHz-Frequenzbands konnten zudem Uplink-Geschwindigkeiten zwischen 50 Mbit pro Sekunde und 180 Mbit pro Sekunde erreicht werden. Bei dem Test wurde ein Standard-Smartphone mit einem Mediatek M90-Modem verwendet, das diese Kanäle unterstützt (Quelle: Vodafone).

Vodafone fordert 6 GHz für Mobilfunk

Vodafone macht sich zusammen mit anderen europäischen Netzbetreibern dafür stark, dass das obere 6-GHz-Band für die Mobilfunknutzung freigegeben wird. Auf diese Weise solle das 5G-Netz für Millionen Handynutzer verbessert und die Einführung von 6G erleichtert werden.

Der Schritt sei zudem notwendig, da laut Vodafone jährlich 30 Prozent Wachstum beim Datenverbrauch im Mobilfunknetz zu verzeichnen seien. Um dieser Entwicklung Sorge zu tragen, sei die Bereitstellung des oberen 6 GHz-Bandes ein notwendiger Schritt, auch um Netzwerküberlastungen zu verhindern.

Ob das Frequenzband für den Mobilfunk freigegeben wird, entscheidet sich allerdings auf europäischer Ebene. Das Thema ist hart umkämpft, denn auch Festnetz-Anbieter wollen das Frequenzband für WLAN für sich beanspruchen – mit der Begründung, dass schnelles und zuverlässiges WLAN in diversen Unternehmen sowie Bildungs- und medizinischen Einrichtungen benötigt werde (Quelle: Rcrwireless)