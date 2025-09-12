Nie wieder mühsam Kontakte eintippen: So geht’s mit NameDrop am iPhone

Mit „NameDrop“ hat Apple seit iOS 17 eine praktische NFC-Funktion am iPhone eingeführt. Das Feature erspart euch das Eintippen von Kontaktdaten. Stattdessen haltet ihr zwei iOS-Geräte einfach übereinander, damit die Daten kontaktlos übertragen werden.

Was ist NameDrop?

„NameDrop“ baut auf dem „AirDrop“-Feature von iOS auf. Die Funktion gibt es seit iOS 17 und wird auch in iOS 18 weiter unterstützt. Zur Verwendung benötigen die beteiligten Geräte die aktuelle Software. Das funktioniert mit iPhones ab Modell 11 und Apple Watches SE (2. Gen.), Series 7 oder neuer. Möchtet ihr den Austausch der Kontaktdaten nicht nutzen, könnt ihr NameDrop auch einfach deaktivieren.

Die Animation von Apple zeigt, wie einfach sich darüber Daten wie die Handynummer, der Name und weitere Informationen zwischen zwei iPhones austauschen lassen:

Auch das neue „Kontakt-Poster“, ein Profilbild, das über den ganzen Bildschirm angezeigt wird, lässt sich so übertragen. Sind mehrere Daten wie E-Mail-Adressen oder Nummern gespeichert, kann man einzelne Einträge zum Teilen auswählen.

NameDrop auf dem iPhone: So funktioniert es

Bevor ihr eure Kontaktdaten per NameDrop austauschen könnt, solltet ihr sicherstellen, dass auf eurem iPhone AirDrop aktiviert ist. Bluetooth und WLAN sollten ebenfalls eingeschaltet sein.

So klappt dann der Austausch:

Haltet eure iPhones wenige Zentimeter an der Oberseite übereinander. Wartet, bis auf beiden Displays „NameDrop“ erscheint. Wählt aus, ob ihr eure Kontaktkarten gegenseitig teilen wollt, oder ob nur einer seine Karte senden möchte. Vor dem Teilen könnt ihr noch auswählen, welche Infos ihr weitergeben wollt. Um den Vorgang abzubrechen, reicht es, die Geräte wieder voneinander zu entfernen oder die iPhones zu sperren.

Neben NameDrop für Kontakte könnt ihr auch andere Daten zwischen zwei iPhones austauschen, zum Beispiel Fotos und andere Medieninhalte. Über SharePlay könnt ihr gemeinsam Musik hören, Videos anschauen oder andere Inhalte von einem iPhone auf ein anderes übertragen.

NameDrop deaktivieren

NameDrop ist standardmäßig aktiviert. Möchtet ihr die Funktion deaktivieren, geht wie folgt vor:

Steuert die iOS-Einstellungen an. Schaut in den Abschnitt „Allgemein“. Wählt den Abschnitt „AirDrop“. Hier findet ihr die Option „AirDrop empfangen“. Schaltet die Funktion „Geräte zusammenbringen“ aus, damit keine Kontakte via NameDrop ausgetauscht werden, wenn sich zwei iPhones in der Nähe befinden.

NameDrop vs. AirDrop: Was ist der Unterschied?

NameDrop baut auf der AirDrop-Technologie auf, ist aber speziell auf den schnellen und sicheren Austausch eurer Kontaktinformationen optimiert. AirDrop wird für die Übertragung von verschiedenen Dateitypen wie Fotos und Videos zwischen Apple-Geräten verwendet. Bei NameDrop kommt zusätzlich NFC zum Einsatz, damit sich eure Geräte in unmittelbarer Nähe erkennen. Die Übertragung selbst läuft über Bluetooth und WLAN.

Sicherheitsaspekte von NameDrop

In den USA warnten einige Polizeibehörden vor der Funktion. Demnach wurde behauptet, dass Fremde einfach ihr iPhone an ein anderes Gerät halten, um Daten von Nutzern ohne ihr Wissen über die NameDrop-Funktion abzugreifen.

Diese Darstellung ist jedoch irreführend, denn eure Smartphones müssen sich in unmittelbarer Nähe zueinander befinden. Für eine NameDrop-Übertragung muss euer iPhone entsperrt sein und ihr müsst den Austausch aktiv bestätigen. Ein unbemerktes oder automatisches Abgreifen von euren Daten ist daher nicht möglich.