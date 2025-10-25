Nie wieder Paketstress: Amazon liefert direkt an eure DHL-Packstation

Ihr wollt eure Pakete an eine DHL-Packstation liefern lassen? Wir erklären euch, wie ihr bei Amazon & Co. die Packstation hinzufügen könnt und was ihr bei Retouren über die Packstation beachten müsst.

Bei der Packstation anmelden – so geht’s

Um ein Paket zur Packstation schicken zu lassen, benötigt ihr zunächst einen Account. Diesen könnt ihr kostenlos auf der DHL-Webseite erstellen. Während der Anmeldung gebt ihr eure Anschrift an und wählt eine Wunschstation in eurer Nähe aus. Ihr könnt das Ziel aber für jede Lieferung neu festlegen.

Nach der Anmeldung erhaltet ihr eine Postnummer. Diese benötigt ihr, damit Pakete euch zugewiesen werden können. Um Sendungen abzuholen, müsst ihr außerdem die DHL-App einrichten. In bestimmten Fällen könnt ihr Packstationen auch ohne vollständige Registrierung nutzen – etwa bei Retouren mit QR-Code über die DHL-App. Manche neueren Packstationen funktionieren nur noch per App-Steuerung.

Packstation-Adresse angegeben: So geht es richtig

Bei vielen Online-Händlern könnt ihr während der Bestellung direkt eine Packstation als Lieferadresse auswählen. Die Felder sind dann entsprechend beschriftet. Fehlt diese Option, könnt ihr die Packstation-Adresse auch manuell in ein normales Adressfeld eintragen.

Wichtig: Achtet darauf, dass der Händler per DHL versendet. Andere Paketdienste wie DPD, UPS oder Hermes haben keinen Zugriff auf die gelben DHL-Packstationen.

So tragt ihr die Packstation-Adresse manuell ein:

Gebt euren Vor- und Nachnamen an. Tragt im Feld „Adresszusatz“ eure Postnummer ein (findet ihr in der DHL-App). Schreibt ins Feld „Straße“ das Wort „Packstation“. Als „Hausnummer“ gebt ihr die Nummer der Packstation ein (findet ihr im DHL-Postfinder). Bei „PLZ“ und „Ort“ tragt ihr die Daten der Packstation ein – nicht eure eigene Adresse.

Alle Packstationen in eurer Nähe findet ihr beim DHL-Postfinder.

Packstation-Adresse bei Amazon angeben

Bei Amazon könnt ihr eine DHL-Packstation direkt als Lieferadresse hinterlegen. Das geht entweder während der Bestellung oder vorab in eurem Amazon-Konto.

Öffnet „Mein Konto“ und wählt „Neue Adresse hinzufügen“ Klickt auf „Finden Sie eine Amazon-Abholstation in Ihrer Nähe“. Sucht nach der gewünschten Packstation und gebt eure Postnummer ein. Fügt die Packstation zu euren Adressen hinzu – ihr könnt sie dann bei jeder Bestellung auswählen.

Versandkosten beachten: Ohne Prime-Mitgliedschaft verlangt Amazon 1,99 € Versandgebühr für Lieferungen an Packstationen bei Bestellwerten unter 39 €. Mit Prime ist die Lieferung weiterhin kostenlos.

Wichtig bei Amazon-Retouren: Solltet ihr ein Paket über die Packstation zurückschicken wollen, achtet darauf im Rückgabeprozess explizit die Option „DHL-Packstation“ auszuwählen. Wählt ihr nur „DHL“ oder eine andere Rückgabemethode, kann die Packstation die Annahme verweigern.