Nie wieder peinliche Empfehlungen: So räumt ihr euren Suchverlauf bei Amazon auf

Sucht ihr bei Amazon nach Produkten, wird euer Amazon-Suchverlauf gespeichert – sowohl im Browser als auch in der App. Das kann praktisch sein, aber auch peinlich, wenn andere eure Suchbegriffe sehen. Wir zeigen, wie ihr den Amazon-Suchverlauf löschen oder sogar dauerhaft deaktivieren könnt.

Warum ihr den Verlauf bei Amazon löschen solltet

Bei gemeinsam genutzten Accounts oder geplanten Geschenken kann diese automatische Speicherung unerwünscht sein. Amazon speichert sowohl eure eingegebenen Suchbegriffe als auch die angesehenen Artikel im sogenannten Browserverlauf. Das bedeutet:

Eure letzten Suchanfragen erscheinen in der Suchleiste , sobald ihr mit der Eingabe beginnt.

, sobald ihr mit der Eingabe beginnt. Produkte, die ihr besucht habt, tauchen auf der Startseite unter „Weiter einkaufen“ oder „Weitermachen, wo du aufgehört hast“ auf.

Im Browser: So entfernt ihr angesehene Artikel

Sobald ihr Amazon im Browser öffnet, seht ihr den Bereich mit zuletzt angesehenen Produkten. So löscht ihr diese Einträge:

Loggt euch mit eurem Zugang bei Amazon ein. Scrollt nach unten zum Bereich „Weitermachen, wo du aufgehört hast“. Klickt auf „Sieh dir deinen Suchverlauf an“ oder ruft direkt www.amazon.de/gp/history auf. Klickt rechts auf den Button „Ändern“. Nun könnt ihr „Alle Artikel aus der Ansicht entfernen“ wählen. Einzelne Produkte blendet ihr aus, indem ihr auf „Aus der Ansicht entfernen“ klickt.

Kürzlich angesehene Artikel bei Amazon bearbeiten

Tipp: Deaktiviert die Option „Verlauf ein/ausschalten“, damit neue Produkte gar nicht erst gespeichert werden.

In der Amazon-App: So könnt ihr hier den Verlauf löschen

Auch in der App auf dem Smartphone wird ein Suchverlauf angelegt. Wollt ihr hier einzelne Artikel aus dem Verlauf löschen, drückt zunächst auf die Suchleiste. Im unteren Bereich findet ihr alle bisher eingegebenen Suchbegriffe. Drückt auf das „X“ links daneben, um den jeweiligen Eintrag zu entfernen. Das Löschen aller Suchbegriffe auf einmal ist in der App nicht möglich.

Mit wenigen Schritten entfernt ihr dort Einträge:

Öffnet die Amazon-App. Tippt auf das Haus-Symbol oder euer Profil. Scrollt nach unten bis zum Bereich „Weiter einkaufen“. Wählt „Sieh dir deinen Suchverlauf an“. Entfernt einzelne Artikel oder klickt auf „Alle entfernen“. Unter „Verlauf ein-/ausschalten“ deaktiviert ihr die Speicherung komplett.

Suchvorschläge entfernen

Tippt ihr in die Amazon-Suchleiste, erscheinen eure letzten Suchanfragen. Diese lassen sich so entfernen:

Klickt oder tippt in die Suchleiste.

Neben jedem Begriff erscheint ein kleines „X“. Ein Tipp darauf entfernt den Eintrag. © GIGA.de

Verlauf dauerhaft deaktivieren

Wenn ihr verhindern wollt, dass Amazon überhaupt etwas speichert, könnt ihr den Verlauf komplett abschalten:

Im Browser: www.amazon.de/gp/history aufrufen und den Schalter „Verlauf ein/ausschalten“ betätigen.

betätigen. In der App: Unter „Browserverlauf“ denselben Schalter nutzen.

So bleibt eure Amazon-Oberfläche frei von alten Suchen und Empfehlungen.

Amazon Prime Video: Getrennte Verläufe beachten!

Bei Amazon Prime Video werden eure angesehenen Filme und Serien automatisch im Verlauf gespeichert, um personalisierte Empfehlungen zu erstellen. Das kann praktisch sein, wenn ihr neue Inhalte entdecken wollt.

Der Verlauf bei Amazon Prime Video wird nicht über die oben genannten Schritte gelöscht. Es gibt auch keine direkte Funktion, um alle angesehenen Inhalte auf einmal zu löschen. Stattdessen könnt ihr über die Einstellungen für Empfehlungen oder Watch History einzelne Titel entfernen oder die Funktion „Verlauf pausieren“ aktivieren, sodass neue Titel nicht mehr automatisch gespeichert werden.

So löscht ihr Titel aus dem Verlauf:

Prime Video öffnen. In den Kontoeinstellungen den Wiedergabeverlauf auswählen. Einzelne Titel entfernen, Löschung anstoßen oder Verlauf pausieren.

Bei mehreren Profilen innerhalb eines Amazon-Kontos könnt ihr für jedes Profil den Verlauf separat verwalten. Wer komplett anonym schauen will, kann Titel einfach über Gastmodus oder ein separates Profil anschauen. Titel, die aus dem Verlauf entfernt wurden, verschwinden auch aus der „Zuletzt gesehen“-Liste.