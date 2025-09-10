Nie wieder Platzprobleme – So bekommt euer iPhone bis zu 1 TB Speicher

Apple erlaubt keine Erweiterung des internen Speichers über microSD-Karten. Allerdings gibt es externe Speichermedien, die mit iPhones kompatibel sind. Die könnt ihr nutzen, um neuen Platz für Fotos, Videos und Apps zu schaffen.

Externe Speicherlösungen: Mehr Platz auf eurem iPhone

Je länger ihr euer iPhone nutzt, desto größer ist der Speicherverbrauch. Dies gilt sowohl für die kleinen Modelle mit 16-GB-Speicherplatz als auch für die üppig ausgestatteten Geräte mit bis zu einem 1-TB-Speicher. Je mehr interner Speicher vorhanden ist, umso teurer wird das jeweilige iPhone.

Anders als bei vielen Android-Smartphones lässt sich der interne Speicher beim iPhone aber nicht per microSD-Karte erweitern. Trotzdem gibt es praktische Umwege, mit denen ihr mehr Platz für eure Daten bekommt.

USB-Sticks für iPhone

Seit dem iPhone 15 setzt Apple auf einen USB-C-Anschluss. Lightning-Zubehör funktioniert nur noch über einen zusätzlichen Adapter. Den Original-Adapter findet ihr im Apple-Store. Der Vorteil: Viele externe Speichermöglichkeiten lassen sich jetzt einfach direkt verbinden. Apple garantiert bei Drittanbieter-Zubehör aber keine Unterstützung, prüft vor dem Kauf unbedingt die Kompatibilität.

USB-C oder Lightning-Sticks gibt es bereits zwischen 30 und 50 Euro. Sie lassen sich direkt an euer Smartphone anschließen und bieten bis zu 256 oder 512 GB zusätzlichen Speicherplatz. Zum Übertragen der Daten braucht ihr in der Regel eine App des Herstellers oder die Dateien-App von iOS.

iDiskk 128GB Lightning USB Stick für iPhone 12/11 / X/XS/XR / 5/6/7/8 iPad Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 17:49 Uhr

Kartenleser für SD- und microSD-Karten

Mit einem Kartenleser könnt ihr auch SD- und microSD-Karten am iPhone nutzen.

Bei älteren Modellen (bis iPhone 14) erfolgt die Verbindung über den Lightning-Anschluss.

Ab dem iPhone 15 läuft alles über USB-C.

Viele Kartenleser verfügen über einen Ladeport, sodass ihr euer iPhone während des Datentransfers gleichzeitig aufladen könnt. Zudem könnt ihr den Kartenleser für den Datentransfer vom iPhone auf eine SD-Karte nutzen. Achtet auch hier darauf, dass iOS nicht alle Dateiformate und Speichergrößen unterstützt.

SD Kartenleser für iPhone/iPad/Kamera Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 17:54 Uhr

Externe Festplatten und SSDs

Noch mehr Speicherplatz bekommt ihr über eine externe Festplatte oder SSD, die oft mehrere Terabyte bieten. Achtet auch hier bei der Beschreibung darauf, dass die Speicherplatten mit iOS kompatibel sind. Der Datentransfer funktioniert über eine zusätzliche App.

iDiskk MFi-Zertifikat 1TB Externe Festplatte für iPhone iPad, Kompatibel mit iOS Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 17:57 Uhr

Cloud-Speicher

Wer kein zusätzliches Gerät kaufen will, um genügend Platz für seine Daten zu haben, kann natürlich zu den gängigen Online-Speicher-Lösungen greifen. Vorreiter sind neben Apples eigener iCloud die Dropbox und Google Drive.

iPhone-Speicher freigeben statt erweitern

So überprüft ihr euren iPhone-Speicher:

Unter Einstellungen > Allgemein > iPhone-Speicher seht ihr, welche Apps und Inhalte am meisten Platz beanspruchen. © GIGA

Über „App auslagern“ (ab iOS 11) entfernt iOS selten genutzte Apps automatisch, behält aber eure Daten und Einstellungen. Wenn ihr die App später wieder installiert, ist alles wieder da.

Fotos und Videos lassen sich in die iCloud-Fotomediathek oder in andere Cloud-Dienste schieben.

Auch ein Blick auf alte Downloads oder gesicherte Nachrichten-Anhänge kann euch Speicherplatz freigeben.

Mit diesen Möglichkeiten könnt ihr oft freien Speicher schaffen, ohne gleich neues Zubehör zu kaufen.

