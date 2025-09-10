Nie wieder Sprachbarrieren: Pixel 10 macht euch zum Weltenbummler

Pixel-Nutzer klingen jetzt in jeder Sprache vertraut.

Für die Pixel-10-Reihe startet Google jetzt auch in Deutschland eine neue Telefonfunktion. Das Dolmetschen-Feature übersetzt Anrufe in Echtzeit und behält den natürlichen Klang der eigenen Stimme bei. Die Technik arbeitet komplett offline und speichert keine Inhalte.

Google Pixel 10 übersetzt Anrufe in Echtzeit

Die neue Funktion ist in der Telefon-App des Pixel 10 integriert. Aktiviert wird sie über das Menü unter dem Punkt Dolmetschen. Nach Auswahl der gewünschten Sprache wird das Sprachpaket heruntergeladen. Anschließend genügt ein Tipp auf den Anruf-Assistenten während eines Gesprächs, um die Funktion zu starten.

Unterstützt werden derzeit elf Sprachen, darunter Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Japanisch und Russisch. Beide Gesprächsteilnehmer hören eine kurze Ansage, dass die Übersetzung durch Google erfolgt. Danach übernimmt die KI. Sie übersetzt in Echtzeit und erzeugt dabei eine künstliche Stimme, die der eigenen ziemlich ähnlich ist. Auch das Gegenüber hört die übersetzten Sätze in vertrautem Klang.

Sämtliche Vorgänge laufen lokal auf dem Gerät ab. Es findet keine Cloud-Verbindung statt, weder Audio noch Transkripte werden gespeichert. Google erklärt darüber hinaus, dass Gespräche nicht nachträglich abrufbar sind. Eine Internetverbindung ist für die Funktion ebenfalls nicht erforderlich.

Was das für Nutzer bedeutet

Die Sprachbarriere fällt weg. Wer auf Reisen ist oder viel geschäftlich mit Personen im Ausland telefoniert, kann sich die neue Funktion sicher gut verlassen. Zusatz-Apps oder externe Dienste sind nicht nötig.

Voraussetzung ist ein Pixel 10. Ältere Modelle unterstützen die Funktion nicht. Die Aktivierung ist freiwillig und kann bei Bedarf auch nur für bestimmte Gespräche verwendet werden (Quell: Android Central).