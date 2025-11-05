Nikolaus-Bilder zum Ausmalen: So bekommt ihr vorweihnachtliche Vorlagen

Zur Weihnachtszeit braucht es auch die richtigen Ausmalbilder. Wenn ihr diese selbst generieren wollt, steht euch ChatGPT zur Verfügung. Wir verraten euch, wie ihr die KI nutzt oder wo ihr online Ausmalbilder findet.

So einfach erstellt ihr eigene Ausmalbilder mit ChatGPT

Nach einer kostenlosen Registrierung habt ihr Zugang zur Basisversion von ChatGPT und könnt jeden Tag drei Bilder generieren lassen. Damit ihr keine Eingabe verschwendet, solltet ihr euch den Prompt vorher gut überlegen. Seid ihr Pro-Nutzer, erlaubt euch die Pro-Version bis zu 50 Bilder alle drei Stunden. Wir haben es für euch ausprobiert und Prompt-Vorlagen entwickelt.

Diese Angaben sollten nicht fehlen:

Altersgruppe

Motivwunsch

optional Sonderwünsche (umrahmte Bilder, spezielle Darstellung)

Ausmalzeit

Wenn ihr das Überraschungsmoment nutzen möchtet, gebt ChatGPT einfach nur eine Altersangabe. Die KI generiert dann ein passendes Bild. Im folgenden Beispiel habe ich ChatGPT um ein Nikolaus-Ausmalbild für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren gebeten. Weitere Angaben habe ich nicht gemacht.

ChatGPT erstellt ein kindgerechtes Ausmalbild. (© KI-generiert mit ChatGPT)

Einfache Ausmalbilder mit Nikolausmotiv plus Promptbeispiel

Das Alter ist die wichtigste Angabe, denn daran erkennt ChatGPT den gewünschten Schwierigkeitsgrad. Schaut euch nachfolgend an, welchen Prompt ich genutzt habe und welches Resultat die KI lieferte.

Prompt: „Erstelle mir ein Bild zum Ausmalen mit einem Nikolaus, der durch den Kamin kommt. Das Bild ist für ein 8-jähriges Kind und soll eine Ausmalzeit von 30 Minuten haben.“

Resultat:

Komplexeres Ausmalbild von ChatGPT. (© KI-generiert mit ChatGPT)

Auch ältere Kids malen gerne aus, hier darf der Schwierigkeitsgrad aber gerne etwas höher sein. In einem zweiten Prompt habe ich ChatGPT um ein Bild für ein 12-jähriges Kind gebeten und das Motiv vorgegeben.

Prompt: „Erstelle mir ein Bild zum Ausmalen für ein 12-jähriges Kind. Der Nikolaus soll mit seinen Rentieren und dem Schlitten durch die Luft fliegen. Die Ausmalzeit darf bis zu 60 Minuten betragen.“

Resultat:

ChatGPT erstellt ein Ausmalbild für ältere Kinder. (© KI-generiert mit ChatGPT)

Auch andere KI-Systeme wie Perplexity generieren Bilder, die obigen Promptbeispiele könnt ihr hier genauso verwenden. Weist immer darauf hin, dass es sich um ein Ausmalbild handeln soll, denn sonst bekommt ihr als Ergebnis bereits kolorierte Bilder.

Ausmalbilder zu Nikolaus online finden

Wenn es schnell gehen soll, findet ihr auch online eine Menge Ausmalbilder zum direkten Download. Pinterest ist die wohl beliebteste Anlaufstelle, denn hier gibt es viel Auswahl in jedem Schwierigkeitsgrad. Denkt daran, dass ihr die Vorlagen nur für den privaten Gebrauch nutzen dürft, nicht für kommerzielle Zwecke.

Nikolaus-Ausmalbilder bei Pinterest finden

Auch auf der Website mal-o-mat.de gibt es eine gute Auswahl an Nikolaus-Ausmalbildern, der Schwierigkeitsgrad ist etwas höher. Für Kinder ab 8 Jahren mit mehr Geduld findet ihr hier aber schnell eine schöne Beschäftigung in der Vorweihnachtszeit.

Darf es etwas einfacher sein, schaut mal bei kinder-malvorlagen.com vorbei. Hier müsst ihr ein bisschen runterscrollen und findet dort die Rubrik Nikolaus und Weihnachtsmann.

