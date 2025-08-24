Nintendo muss aufpassen: Apples Switch-Alternative hätte das Zeug zum Hit

Mit der Spieleflatrate „Apple Arcade“ will Apple beim Thema Gaming eigentlich ganz vorn mitspielen. Was allerdings bis jetzt dann doch noch fehlt, ist ein echter Spiele-Handheld, der diese Ambitionen auch wirklich unterstreicht. Ein Entwurf nimmt die Idee schon mal auf – cooler als die Nintendo Switch und gar nicht mal so dumm.
Ein aktuelles iPhone ist mit Sicherheit schnell genug für jede Art mobiles Gaming, eine Switch von Nintendo steckt man damit leistungsmäßig ganz locker weg und selbst vor einer Switch 2 muss man sich nicht verstecken. Allerdings bleibt es noch immer in erster Linie ein Smartphone, keine mobile Spielekonsole. Wer hingegen das Herz der Gamer erobern möchte, der muss auch passable Hardware liefern.
Apple Arcade Pro: Switch hergeschaut, hier kommt dein Herausforderer
Hier setzt der Gedanke des „Apple Arcade Pro“ ein, erdacht von den beiden koreanischen Produktdesignern Junwoo Kim und Joonho Sung (Quelle: Junwoo Kim & Joonho Sung). Schaut auf dem ersten Blick einem aktuellen iPhone zwar immer noch ähnlich, doch es sind die ausgeklügelten Details, die am Ende den Unterschied machen. Schauen wir mal näher hin, es lohnt sich…
Apple Arcade Pro: Doppelte Notch
… der oder das „Apple Arcade Pro“ hat nicht nur eine, sondern gleich zweimal eine Notch im Display. Und dafür gibt es einen guten Grund …
Apple Arcade Pro: Gamepad im Display
…darin befinden sich nämlich die Gamepads für die Spielsteuerung, von der Haptik her wesentlich besser als der reine Touchscreen …
Apple Arcade Pro: Noch mehr Buttons
…da es auch zwei „Power-Buttons“ gibt, nehmen wir an, dass diese auch für Spiele genutzt werden können, wenn man diese kurz drückt. Zurück zum Gehäuse …
Apple Arcade Pro: Stahlhart
…äquivalent zum iPhone Pro käme Edelstahl zum Einsatz, schwer, aber auch verdammt robust. Nun der Blick ins Innere …
Apple Arcade Pro: Echte Pro-Power
… schon jetzt besitzt Apple mit dem M-Chips absolut herausragende Prozessoren. Fraglich nur, ob man die so komplett in einen Handheld stecken könnte. Aktuell sind sie nämlich nur im MacBook Pro und iPad zu finden. Jetzt die Rückseite …
Apple Arcade Pro: Erste AR-Konsole
… eine Frontkamera gibt es nicht, dafür gleich zwei Linsen auf der Rückseite. Doch Fotos und Videos sind nur Beiwerk, zusammen mit dem LIDAR-Scanner dienen sie für AR-Spiele. Es wäre die erste dezidierte AR-Konsole für Spiele in der erweiterten Realität …
Apple Arcade Pro: Vom Apple TV lernen
… beim Gamepad lässt man sich von der neuen Fernbedienung des Apple TV inspirieren. Eine Steuerung mit 360-Grad-Drehungen ist möglich. Spüren …
Apple Arcade Pro: Good Vibration
… kann man dies über die kräftige Taptic Engine, die sorgt für ordentlich Feedback. Geladen wird …
Apple Arcade Pro: Tankstelle
… ausschließlich kabellos per MagSafe. Einen Lightning- oder USB-C-Anschluss sucht man hingegen vergebens. Ob allerdings …
Apple Arcade Pro: Game OS statt iOS?
… mit „Game OS“ ein weiteres Betriebssystem wirklich notwendig ist? Ehrlich gesagt dürfte doch iOS mit wenigen Anpassungen genügen. Auswahl …