Nintendo muss aufpassen: Apples Switch-Alternative hätte das Zeug zum Hit

Mit der Spieleflatrate „Apple Arcade“ will Apple beim Thema Gaming eigentlich ganz vorn mitspielen. Was allerdings bis jetzt dann doch noch fehlt, ist ein echter Spiele-Handheld, der diese Ambitionen auch wirklich unterstreicht. Ein Entwurf nimmt die Idee schon mal auf – cooler als die Nintendo Switch und gar nicht mal so dumm.

Ein aktuelles iPhone ist mit Sicherheit schnell genug für jede Art mobiles Gaming, eine Switch von Nintendo steckt man damit leistungsmäßig ganz locker weg und selbst vor einer Switch 2 muss man sich nicht verstecken. Allerdings bleibt es noch immer in erster Linie ein Smartphone, keine mobile Spielekonsole. Wer hingegen das Herz der Gamer erobern möchte, der muss auch passable Hardware liefern.

Apple Arcade Pro: Switch hergeschaut, hier kommt dein Herausforderer

Hier setzt der Gedanke des „Apple Arcade Pro“ ein, erdacht von den beiden koreanischen Produktdesignern Junwoo Kim und Joonho Sung (Quelle: Junwoo Kim & Joonho Sung). Schaut auf dem ersten Blick einem aktuellen iPhone zwar immer noch ähnlich, doch es sind die ausgeklügelten Details, die am Ende den Unterschied machen. Schauen wir mal näher hin, es lohnt sich…