Nissan im Kreis: Diese Bedeutung haben Logo und Name der Automarke

Zu den bekanntesten Automarken der Welt zählt der japanische Hersteller Nissan. Das Logo kennt fast jedes Kind. Was ist der Hintergrund?

Weltbekanntes Logo und Markenname

Firmenlogos sollen einprägsam sein und eine schnelle Assoziierung mit der Marke schaffen. Deshalb bleiben sie oft über Jahrzehnte in kaum veränderter Weise bestehen. Auch das Nissan-Logo gehört dazu. Es ist weltbekannt. Was ist die Bedeutung des Logos? Und was genau ist die bedeutet „Nissan“? Wir blicken mit euch auf alles, was ihr dazu wissen müsst.

Nissan – eine Kombination aus zwei japanischen Schriftzeichen

Grob interpretiert kann die Bedeutung von Nissan als „Produkt aus dem Land der aufgehenden Sonne“ übersetzt werden, wie die Japaner auf ihrer Homepage erklären. Dafür wurden die japanischen Schriftzeichen „ni“ (Sonne) und „ssan“ (Produkt, Geburt) zu einem Wort kombiniert: Nissan.

Logo zeigt die aufgehende Sonne

Nissans Gründer Yoshisuke Aikawa erklärte, dass das Logo die aufgehende Sonne symbolisiert. Aufgrund der sehr östlichen Lage Japans wird auch das Land selbst als das „Land der aufgehenden Sonne“ bezeichnet. Für Aikawa stellte der ins Logo integrierte Schriftzug mit dem Unternehmensnamen außerdem dar, dass „ein starker Glaube sogar die Sonne durchdringt“.

2020 wurde das Logo modernisiert

Die letzte Auffrischung des Markenlogos erfolgte im Jahr 2020. Während es im Kern das alte Logo geblieben ist, wurde es der digitalen Zeit angepasst. Dabei hat Nissan laut Designchef Alfonso Albaisa großen Wert auf die universelle Nutzbarkeit des Logos gelegt.

Während das Logo bei den Elektroautos beleuchtet sein sollte, musste es auch in digitaler und gedruckter Weise ansprechend aussehen. Nissan hat sich für eine 2D-Variante entschieden, da diese dem Anspruch, das Logo auf verschiedenen Plattformen nutzen zu können, am besten gerecht wurde.