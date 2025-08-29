Noch vor dem iPhone-Event: Apple enthüllt neues Produkt im offiziellen Video

Apple bricht mit seiner goldenen Regel – und zeigt plötzlich ein neues Produkt vorab.

Apple überrascht mit einem ungewöhnlichen Schritt: Noch bevor das nächste iPhone-Event über die Bühne geht, zeigt der Konzern in einem offiziellen Video die kommenden Powerbeats Fit. Die neuen Ohrhörer sollen im Herbst 2025 erscheinen und richten sich klar an sportliche Nutzerinnen und Nutzer.

Apple zeigt Powerbeats Fit vorab im Teaser-Video

Auf dem offiziellen YouTube-Kanal hat Apple ein kurzes Video veröffentlicht, das die neuen Ohrhörer erstmals zeigt. Optisch erinnern die Powerbeats Fit stark an die bekannten Beats Fit Pro, inklusive der kleinen In-Ear-Bauform und einer flügelförmigen Silikonspitze, die für sicheren Halt im Ohr sorgt. Passend dazu lautet der Slogan: „Fit for every move“ – also „Fit für jede Bewegung“.

Noch hält sich Apple mit Details zurück, doch Leaks deuten darauf hin, dass die Powerbeats Fit ähnliche Features wie die Powerbeats Pro 2 erhalten könnten. Dazu zählen eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und sogar eine Herzfrequenzmessung. Letzteres ist besonders spannend, da auch die für dieses Jahr erwarteten AirPods Pro 3 mit dieser Funktion ausgestattet sein sollen.

Ungewöhnliche Strategie bei Apple

Bemerkenswert: Normalerweise hält Apple neue Produkte bis zur offiziellen Präsentation unter Verschluss. Dass der Hersteller die Powerbeats Fit jetzt schon per Video anteasert, ist ungewöhnlich. Offenbar geht Apple bei Beats-Produkten lockerer mit Geheimhaltung um und nutzt die Marke, um frühzeitig Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Konkrete technische Daten und Preise stehen noch aus. Sicher ist bislang nur: Die Powerbeats Fit sollen noch im Herbst 2025 in den Handel kommen. Damit erweitert Apple das Beats-Portfolio um ein weiteres Modell, das sich zwischen sportlicher Funktionalität und High-End-Audio einordnen dürfte.

Hintergrund: Beats gehört seit Jahren zu Apple

Zur Erinnerung: Bereits 2014 übernahm Apple die Firma Beats Electronics für 3,2 Milliarden US-Dollar. Seitdem erscheinen neue Beats-Produkte regelmäßig unter dem Dach des iPhone-Herstellers – teils mit enger Anbindung an Apples eigene Technologien, teils aber auch mit etwas mehr Freiheit in der Produktpräsentation.