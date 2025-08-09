„Not Return Not Seller“ in der Sendungsverfolgung: Was soll das?

Wer regelmäßig online bestellt, stößt in der Sendungsverfolgung manchmal auf kryptische Statusmeldungen. Eine davon ist „Not Return Not Seller“. Dieser Vermerk steht teilweise als Absender und erscheint bei internationalen Bestellungen bei Plattformen wie AliExpress, eBay oder Wish, aber auch Amazon. Was genau steckt dahinter?

„Not Return Not Seller“ in der Sendungsverfolgung

Wörtlich übersetzt bedeutet „Not Return Not Seller“ so viel wie „nicht zurückgeben, nicht Verkäufer“. Der Absender erscheint, wenn die Adresse auf dem Etikett der Sendung nicht zum tatsächlichen Verkäufer gehört. Stattdessen wird die Sendung von einem Logistikzentrum oder einem Zwischenhändler verschickt. Rücksendungen an diese Adresse sind nicht vorgesehen.

„not return, not seller“ heißt:

Absender ist kein Verkäufer ,

, Rücksendung ist nicht vorgesehen ,

, Paket stammt meist von einem Logistik-Dienstleister oder Händler im Ausland.

Eine Sendung mit diesem Absender stammt oft aus einem Nicht-EU-Land. DHL übernimmt die Zustellung erst, wenn Zollformalitäten erledigt sind, und verwendet dann eine generische Absenderadresse.

Warum diese Kennzeichnung?

Die Angabe signalisiert, dass die Rücksendung nicht über DHL erfolgen kann und kein direkter Kontakt zum Verkäufer besteht. Häufig stammen solche Pakete von Fulfillment-Dienstleistern, die für mehrere Verkäufer versenden.

Manche Sendungen dürfen nach der Zollprüfung nicht zurückgehen, weil das den Abwicklungsprozess behindern oder gegen Importvorschriften verstoßen würde.

Bei manchen Käufen, zum Beispiel über Marktplätze und Online-Shops aus dem Ausland, ist der Verkäufer nicht für Rücksendungen verantwortlich. Nicht abgeholte oder abgelehnte Pakete werden dann nicht an ihn zurückgeschickt.

Käufer und Verkäufer können auch vertraglich festlegen, dass eine Rücksendung an den Verkäufer ausgeschlossen ist.

Solche Sendungen kommen gelegentlich auch unerwartet bei Verbrauchern an. Teils stecken dahinter logistische Fehler, teils liegt auch eine Betrugsmasche in Form von „Brushing“ vor, um Bewertungen zu manipulieren oder persönliche Daten zu testen.

Was bedeutet das für euch?

„Not Return Not Seller“ ist eine klare Anweisung im Logistikprozess, um unnötige oder unzulässige Rücksendungen zu verhindern. Er dient der Einhaltung von Vorschriften, der Effizienzsteigerung und der Umsetzung spezieller Vereinbarungen zwischen Käufer, Verkäufer und Versanddienstleister.

Keine Rücksendepflicht : Ihr seid nicht verpflichtet, das Paket anzunehmen oder zurückzusenden. Nach deutschem Recht (§ 241a BGB) könnt ihr es behalten, verwerfen oder sogar nutzen, ohne rechtliche Nachteile befürchten zu müssen.

: Ihr seid nicht verpflichtet, das Paket anzunehmen oder zurückzusenden. Nach deutschem Recht (§ 241a BGB) könnt ihr es behalten, verwerfen oder sogar nutzen, ohne rechtliche Nachteile befürchten zu müssen. Vorsicht ist ratsam: Wenn ihr nicht wisst, woher das Paket stammt, und es keine Rechnung oder Händlerangaben enthält, meidet potenzielle Risiken. Es kann sich um eine Datenschutzverletzung oder einen Missbrauch eurer Adresse handeln.

Passt eure Vorgehensweise entsprechend an. Schickt eine Sendung zum Beispiel nicht einfach zurück, wenn ihr nicht wisst, woher sie kommt. Im Zweifel kontaktiert ihr den Händler, eine Verbraucherzentrale oder DHL.