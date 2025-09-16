Notebook-Aktion: MediaMarkt haut hochwertige Laptops mit Intel-Prozessor zu günstigen Preisen raus

Bei MediaMarkt habt ihr aktuell die Möglichkeit, eine ganze Reihe hochwertiger Notebooks mit Intel-Prozessor zu günstigen Preisen zu erstehen. Wir haben uns die Aktion angesehen und die besten Angebote für euch.

Sämtliche Laptops der Aktion sind mit leistungsstarken Prozessoren der Marke Intel ausgestattet und weisen auch sonst durchgängig eine hochwertige Hardware auf (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Details zu den Angeboten findet ihr in der folgenden Auflistung. Denkt aber daran, dass die Aktion nur bis zum 22.09.2025 läuft.

Intel-Aktion bei MediaMarkt: Das sind unsere Highlights

Das Asus Zenbook 14 OLED kommt mit einem 14-Zoll-Display, Intel-Core-Ultra-7- 255H-Prozessor, 16 GB RAM, 1 TB SSD, Intel-Arc-GPU sowie Windows 11 Home als Betriebssystem und kostet euch während des Aktionszeitraums nur 1.149 Euro statt 1.499 Euro UVP.

Asus Zenbook 14 OLED Statt 1.499 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.09.2025 12:19 Uhr

Für das Samsung Galaxy Book5 360 mit Copilot+ PC, 15,6-Zoll-Display, Intel-Core-Ultra-5-226V-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Arc-GPU und Windows 11 Home als Betriebssystem zahlt ihr nur 1.299 Euro statt 1.599 Euro UVP.

Samsung Galaxy Book5 360 Statt 1.599 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.09.2025 12:25 Uhr

Das Asus Zenbook S 14 OLED mit Copilot+ PC, 14-Zoll-Display, Intel-Core-Ultra-7-258V, 32 GB RAM, 1 TB SSD, Intel-Arc-GPU und Windows 11 Home ist während der Aktion für nur 1.499 Euro statt 1.699 Euro UVP erhältlich.

Asus Zenbook S 14 OLED Statt 1.699 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.09.2025 12:56 Uhr

Den Gaming-Laptop Medion Erazer Major 16 X1 mit 16-Zoll-Display, Intel-Core- Ultra-9-275HX-Prozessor, 32 GB RAM, 2 TB SSD, Nvidia-GeForce-RTX-5070-Ti-Grafik und Windows 11 Home bekommt ihr für nur 2.539 Euro.

Medion ERAZER Major 16 X1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.09.2025 13:15 Uhr

Der Gaming-Laptop Medion Erazer Beast 16 X1 Ultimate kommt mit 16-Zoll-Display, Intel-Core-Ultra-9-275HX-Prozessor, 32 GB RAM, 2 TB SSD, Nvidia- GeForce-RTX-5080-Prozessor und Windows 11 Home und kostet euch im Aktionszeitraum nur 3.199 Euro.

Medion Erazer Beast 16 X1 Ultimate Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.09.2025 13:18 Uhr

Notebook-Sale bei MediaMarkt: Hier findet ihr weitere Angebote

Unter den Angeboten der Intel-Aktion bei MediaMarkt findet ihr noch weitere Laptops mit Intel-Prozessor zu stark vergünstigten Preisen. Am besten schaut ihr einfach auf der Aktionsseite bei MediaMarkt vorbei.

