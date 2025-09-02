Notebooks im Ausverkauf bei MediaMarkt: Laptops mit AMD-Prozessor zu Spitzenpreisen

Bei MediaMarkt habt ihr aktuell die Möglichkeit jede Menge Laptops mit AMD-Prozessor zu stark reduzierten Preisen abzustauben. Wir haben uns die Aktion angesehen und die besten Deals für euch herausgesucht.
Die günstig erhältlichen Notebooks bei MediaMarkt sind alle mit AMD-Prozessoren der Ryzen-Serie ausgestattet. Allerdings solltet ihr daran denken, dass die Aktion nur bis zum 30.09.2025 läuft, sodass ihr mit dem Kauf eures Favoriten nicht allzu lange warten solltet (Aktion bei MediaMarkt ansehen).
AMD-Aktion bei MediaMarkt: Das sind unsere Favoriten
Das Lenovo IdeaPad Slim 3 kommt mit 15,6-Zoll-Display, AMD-Ryzen-5-7520U-Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD, AMD-Radeon-610M-Grafikchip sowie Windows 11 Home als Betriebssystem und kostet euch während der Aktion nur 444 Euro statt 499 Euro UVP.
Für das Laptop HP 17-cp2334ng mit 17,3-Zoll-Display, AMD-Ryzen-3-7320U-Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD, AMD-Radeon-Onboard-Graphics und Windows 11 Home als Betriebssystem zahlt ihr nur 444 Euro statt 499 Euro UVP.
Der Medion-Avantum-15-Laptop mit 15,6-Zoll-Display, AMD-Ryzen-5-7430U-Prozessor, 32 GB RAM,1 TB SSD, Radeon-Onboard-Graphics und Windows 11 Home kostet euch nur 499 Euro statt 549 Euro UVP.
Für das Acer Aspire Go 15 mit 15,6-Zoll-Display, Ryzen-7-5825U-Prozessor, 16 GB RAM, 1.000 GB SSD, AMD-Radeon-Onboard-Graphics und Windows 11 Home zahlt ihr während der Aktion nur 599 Euro statt 649 Euro UVP.
Das Acer Nitro V15 mit 15,6 Zoll-Display, AMD-Ryzen-5-6600H-Prozessor, 16 GB RAM, 1 TB SSD, Nvidia-GeForce-RTX-2050-Grafikchip und Windows 11 Home ist für den Zeitraum der Aktion für nur 699 Euro statt 849 Euro UVP erhältlich.
Für das Asus Vivobook S 16 Flip mit 16-Zoll-Display, AMD-Ryzen-7-7730U-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD, AMD-Radeon-Onboard-Graphics und Windows 11 Home zahlt ihr nur 749 Euro statt 899 Euro UVP.
Das Asus TUF Gaming-Laptop verfügt über ein 15,6 Zoll-Display, einen AMD-Ryzen-7-7435HS-Prozessor, 16 GB RAM, eine 512 GB SSD, einen GeForce-RTX-3050-Grafikchip sowie Windows 11 Home ist während der Aktion für nur 799 Euro statt 899 Euro UVP zu haben.
Das Lenovo Yoga 7 ist Laptop und Tablet in einem Gerät und kommt inklusive Lenovo Yoga Pen, 14 Zoll-Display, AMD-Ryzen-AI-5-340-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD, AMD Radeon-840M-Prozessor sowie Windows 11 Home und kostet euch für den Aktionszeitraum nur 899 Euro statt 999 Euro UVP.
Für das Asus TUF Gaming-Laptop mit 17,3-Zoll-Display, AMD-Ryzen-7-7435HS-Prozessor, 16 GB RAM, 1 TB SSD, GeForce-RTX-4060-Grafikkarte und Windows 11 Home zahlt ihr nur 1.199 Euro statt 1.299 Euro UVP.
Das Asus ROG Strix G17 Gaming-Laptop mit 17,3-Zoll-Display, AMD-Ryzen-9- 7940HX-Prozessor, 32 GB RAM, 1 TB SSD, GeForce-RTX-4060-Grafikkarte und Windows 11 Home kostet euch für die Laufzeit der Aktion nur 1.599 Euro statt 1.899 Euro UVP.
Laptop-Sale bei MediaMarkt: Hier findet ihr weitere Highlights
Unter den Angeboten der AMD-Aktion bei MediaMarkt findet ihr noch diverse weitere Laptops mit AMD-Prozessor zu stark vergünstigten Preisen. Am besten schaut ihr einfach auf der Aktionsseite bei MediaMarkt vorbei.