Nützliches Android-Feature landet auf dem iPhone – aber nur in abgespeckter Form

Hürden machen alles komplizierter.

Google will Quick Share auf iOS und macOS ausweiten. Während Android-Nutzer Dateien direkt und offline austauschen können, läuft das in der Apple-Welt anders ab: Hier landen die Inhalte zuerst in der Cloud und stehen dort nur kurz als Download bereit.

Android: Details zu Quick Share mit dem iPhone

Bei einer Analyse der Google-Play-Dienste sind neue Hinweise aufgetaucht, die zeigen, wie genau Quick Share auf iPhones funktionieren soll. Anstatt eine direkte Verbindung zwischen zwei Geräten aufzubauen, erzeugt das Android-Smartphone zunächst nur einen QR-Code.

Der iPhone-Nutzer scannt diesen und kann die mit ihm geteilten Dateien anschließend herunterladen. Dabei werden die Daten aber nicht wie bei Android direkt übertragen, sondern zunächst verschlüsselt auf Googles Servern gespeichert, wo sie 24 Stunden lang verbleiben (Quelle: Android Authority).

Das bedeutet auch, dass iPhones immer eine aktive Internetverbindung benötigen, um Dateien zu empfangen. Ohne WLAN oder mobile Daten ist kein Transfer möglich. Damit unterscheidet sich Quick Share für iOS deutlich von der Android-Variante, die auch offline funktioniert.

In Gegenden mit schwachem Empfang ist die neue Lösung ziemlich ungeeignet, wenn Nutzer gerade unterwegs sind. Zusätzlich müssen Android-Nutzer mit Google-Konto angemeldet sein, um den Austausch-Dienst mit iPhones überhaupt nutzen zu können.

Einschränkungen im Vergleich zu Android

Auf Android-Geräten lässt sich Quick Share flexibler einsetzen. Dateien überträgt die Funktion direkt von Gerät zu Gerät, was in der Regel schnell und unkompliziert abläuft. Mit iPhones wirkt das Ganze dagegen umständlicher, da ein Umweg über das Internet notwendig ist. Google orientiert sich hier offenbar an Samsungs Lösung, die ebenfalls auf einen Cloud-Upload setzt und mit QR-Codes arbeitet.

Trotz der Limitierung dürfte Quick Share den Austausch zwischen beiden Plattformen vereinfachen. Bislang war es nur mit Umwegen oder Drittanbieter-Apps möglich, Dateien schnell zu teilen. Für kurze Downloads und einfache Übertragungen reicht diese Lösung bestimmt vielen, doch an die nahtlose Android-zu-Android-Funktion kommt sie nicht heran.