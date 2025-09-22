Null Euro, volle Leidenschaft: Amazon haut 15 kostenlose Kindle-E-Books raus

Neue Woche, neue Bücher: Heute findet ihr bei Amazon finstere Thriller, erfrischende Lovestorys, Wölfe und eine Kreuzfahrt durchs All. Ich habe 15 kostenlose Bücher für euch gefunden, die ihr in Amazons E-Book-Shop abholen könnt.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Misteln, Schnee und Winterwunder (WINTERknistern 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 09:05 Uhr

Dublin, Georgia: James Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 09:08 Uhr

Café mit Meer und Liebe: Ein Küstenroman (Ostsee-Küstenromane) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 09:11 Uhr

Sommer, Sonne, Latin Lover: Mama hat’s noch drauf Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 09:12 Uhr

Sünde und Tugend: sinnlicher Regency Liebesroman (Regency Wildfire Hearts 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 09:13 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Alia Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 09:16 Uhr

Höllentor zur Wahrheit (Demons of Landsgreen 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 09:20 Uhr

Gefangen vom Blutmond – Blutmond-Bond-Reihe, Band 1: Vier Wölfe. Eine Omega. Der Blutmond will, dass Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 09:25 Uhr

Galaxie-Kreuzfahrt: Die Jungfernfahrt: Ein humorvolles Science-Fiction-Abenteuer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 09:27 Uhr

Anahera: Die Erbin Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 09:28 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Das ist nicht mein Kind: Psychothriller über ein neugeborenes Kind, eine fatale Schuld – und eine Fr Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 09:07 Uhr

Der Schmerzkünstler: Die Sontheim-Reihe ist hart, brutal und definitiv nichts für schwache Nerven (E Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 09:14 Uhr

Die Mall: Eingang frei. Ausgang verboten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 09:20 Uhr

Unter dem Frost (Ein Sienna-Dusk-Thriller – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 09:22 Uhr

Das Kind im Spiegel, Du kannst ihm nicht entkommen: Ein Psycho Thriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 09:23 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wicked Lies: Eine Mafia-Romanze mit erzwungener Ehe (Die Familie Rosetti 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.09.2025 23:46 Uhr

Romanze und Raub: Die Höhle Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 07:20 Uhr

Mit Leib und Seele: Die Sullivans aus Maine 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 01:06 Uhr

Dorian Gray: Der Spiegel der zerbrochenen Seele Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.09.2025 23:05 Uhr

Gestaltwandler wider Willen – Dominick (Growl & Prowl 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 04:09 Uhr

Aschenblut: Die Hexenwaldbestie (Viktorianische Mystery-Krimireihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 02:31 Uhr

Mords Strandurlaub in Lignano: Achtsam ermitteln zwischen Adria und Algenpackung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 10:39 Uhr

Las Torres – Zwei Türme, ein Mord Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.09.2025 21:54 Uhr

Verborgene Gezeiten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 03:49 Uhr

Die Klinik der Toten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 09:33 Uhr

Der Sommer, der alles auf den Kopf stellte: Neuanfang in der Normandie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 00:15 Uhr

Die Augen für immer geschlossen: Vier Herbst-Thriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 02:03 Uhr

Freund und Feind (Lilli Löwentatze 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.09.2025 22:27 Uhr

Die Tränen der Flamingos (US-Südstaaten-Thriller 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.09.2025 08:11 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

