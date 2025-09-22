Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt


Null Euro, volle Leidenschaft: Amazon haut 15 kostenlose Kindle-E-Books raus

Marco Kratzenberg


Eine Frau mit lockigem Haar trägt ein weißes Hemd und hält ein Tablet in der Hand. Im Hintergrund ist eine Glasfläche mit einer verschwommenen Außenansicht zu sehen, die Bäume und blauen Himmel zeigt.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Westend61 / Bearbeitung: GIGA)
Neue Woche, neue Bücher: Heute findet ihr bei Amazon finstere Thriller, erfrischende Lovestorys, Wölfe und eine Kreuzfahrt durchs All. Ich habe 15 kostenlose Bücher für euch gefunden, die ihr in Amazons E-Book-Shop abholen könnt.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Leidenschaft
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Misteln, Schnee und Winterwunder (WINTERknistern 2)
Misteln, Schnee und Winterwunder (WINTERknistern 2)
Dublin, Georgia: James
Dublin, Georgia: James
Café mit Meer und Liebe: Ein Küstenroman (Ostsee-Küstenromane)
Café mit Meer und Liebe: Ein Küstenroman (Ostsee-Küstenromane)
Sommer, Sonne, Latin Lover: Mama hat’s noch drauf
Sommer, Sonne, Latin Lover: Mama hat's noch drauf
Sünde und Tugend: sinnlicher Regency Liebesroman (Regency Wildfire Hearts 1)
Sünde und Tugend: sinnlicher Regency Liebesroman (Regency Wildfire Hearts 1)
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Alia
Alia
Höllentor zur Wahrheit (Demons of Landsgreen 1)
Höllentor zur Wahrheit (Demons of Landsgreen 1)
Gefangen vom Blutmond – Blutmond-Bond-Reihe, Band 1: Vier Wölfe. Eine Omega. Der Blutmond will, dass
Gefangen vom Blutmond – Blutmond-Bond-Reihe, Band 1: Vier Wölfe. Eine Omega. Der Blutmond will, dass
Galaxie-Kreuzfahrt: Die Jungfernfahrt: Ein humorvolles Science-Fiction-Abenteuer
Galaxie-Kreuzfahrt: Die Jungfernfahrt: Ein humorvolles Science-Fiction-Abenteuer
Anahera: Die Erbin
Anahera: Die Erbin
Krimis, Romane und Thriller

Das ist nicht mein Kind: Psychothriller über ein neugeborenes Kind, eine fatale Schuld – und eine Fr
Das ist nicht mein Kind: Psychothriller über ein neugeborenes Kind, eine fatale Schuld – und eine Fr
Der Schmerzkünstler: Die Sontheim-Reihe ist hart, brutal und definitiv nichts für schwache Nerven (E
Der Schmerzkünstler: Die Sontheim-Reihe ist hart, brutal und definitiv nichts für schwache Nerven (E
Die Mall: Eingang frei. Ausgang verboten.
Die Mall: Eingang frei. Ausgang verboten.
Unter dem Frost (Ein Sienna-Dusk-Thriller – Band 1)
Unter dem Frost (Ein Sienna-Dusk-Thriller – Band 1)
Das Kind im Spiegel, Du kannst ihm nicht entkommen: Ein Psycho Thriller
Das Kind im Spiegel, Du kannst ihm nicht entkommen: Ein Psycho Thriller
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wicked Lies: Eine Mafia-Romanze mit erzwungener Ehe (Die Familie Rosetti 1)
Wicked Lies: Eine Mafia-Romanze mit erzwungener Ehe (Die Familie Rosetti 1)
Romanze und Raub: Die Höhle
Romanze und Raub: Die Höhle
Mit Leib und Seele: Die Sullivans aus Maine 1
Mit Leib und Seele: Die Sullivans aus Maine 1
Dorian Gray: Der Spiegel der zerbrochenen Seele
Dorian Gray: Der Spiegel der zerbrochenen Seele
Gestaltwandler wider Willen – Dominick (Growl & Prowl 1)
Gestaltwandler wider Willen – Dominick (Growl & Prowl 1)
Aschenblut: Die Hexenwaldbestie (Viktorianische Mystery-Krimireihe 1)
Aschenblut: Die Hexenwaldbestie (Viktorianische Mystery-Krimireihe 1)
Mords Strandurlaub in Lignano: Achtsam ermitteln zwischen Adria und Algenpackung
Mords Strandurlaub in Lignano: Achtsam ermitteln zwischen Adria und Algenpackung
Las Torres – Zwei Türme, ein Mord
Las Torres – Zwei Türme, ein Mord
Verborgene Gezeiten
Verborgene Gezeiten
Die Klinik der Toten
Die Klinik der Toten
Der Sommer, der alles auf den Kopf stellte: Neuanfang in der Normandie
Der Sommer, der alles auf den Kopf stellte: Neuanfang in der Normandie
Die Augen für immer geschlossen: Vier Herbst-Thriller
Die Augen für immer geschlossen: Vier Herbst-Thriller
Freund und Feind (Lilli Löwentatze 3)
Freund und Feind (Lilli Löwentatze 3)
Die Tränen der Flamingos (US-Südstaaten-Thriller 5)
Die Tränen der Flamingos (US-Südstaaten-Thriller 5)
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

