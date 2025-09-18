Nummer 015510544039: Die fiese Betrugsmasche, in die täglich neue Opfer tappen

Die Luxemburger E-Plus-Nummer 015510544039 ruft tausendfach deutsche Telefonteilnehmer an, um sie in eine Kostenfalle zu locken. Mittlerweile sollte diese Betrugsnummer jeder kennen, aber offensichtlich lohnt sich die Masche immer noch.

Wieder einmal versteckt ein kriminelles Callcenter seine echte Nummer hinter Call-ID-Spoofing. Die Handynummer 015510544039 ist eigentlich in Luxemburg zugelassen, aber die Anrufer befinden sich wahrscheinlich in Osteuropa.

Welche Betrugsmasche steckt hinter der 015510544039?

Es geht wieder einmal um die „vergessene Lotto-Kündigung“: Die Anrufer wollen euch darüber informieren, dass ihr nach einer kostenlosen Probezeit eines Lotto-Anbieters nicht gekündigt habt, wodurch der Vertrag nun kostenpflichtig wird.

Anrufer mit osteuropäischem Akzent wollen euch weismachen, dass diese Firma aus reiner Kulanz auf die Einnahmen eines Jahres-Abos verzichtet und euch stattdessen ein selbstkündigendes 4-Monats-Abo anbietet.

89 Euro sollt ihr nun jeden Monat zahlen, um aus diesem Vertrag herauszukommen.

Auf Anfragen können sie euch nicht sagen, wo ihr den Vertrag angeblich abgeschlossen haben sollt.

Dafür kennen sie fast all eure Daten – bis auf die Kontonummer. Die wollen sie nun aus euch herauspressen. Notfalls mit Druck, indem sie entweder mit dem Weiterlaufen des Jahres-Abos oder mit Pfändung drohen.

Wenn ihr euch weigert oder mit einem Anwalt droht, legen sie auf – um bald darauf wieder anzurufen.

Natürlich besteht das ganze Konstrukt aus Lügen und die Anrufer haben keinerlei Druckmittel gegen euch. Sie können euch weder Geld abbuchen noch irgendwelche Forderungen stellen, solange sie keinen Vertragsabschluss nachweisen können. Und den gibt’s nicht.

So könnt ihr die Betrugsnummer blockieren

Es ist unkompliziert, diese Nummer bei Android und iPhone zu sperren. Nach dem ersten Anruf befindet sich die Nummer in der Anruferliste und kann dort als Spam markiert und blockiert werden.

Wollt ihr diese Nummer im Telekom-Festnetz blocken? Dann müsst ihr lediglich das „Telefoniecenter“ im Browser aufrufen, euch anmelden und die Nummer dann auf die Liste unerwünschter Anrufer setzen.

Ihr könnt Nummern auch durch die Fritzbox-Blacklist sperren. Die findet ihr in den Router-Einstellungen und könnt sie selbst erweitern. Zukünftige Anrufe der blockierten Nummern werden dann gar nicht mehr durchgestellt.

Eine Beschwerde über solche Telefonnummern ist in der Regel zwecklos, weil die SIM-Karten von ahnungslosen Strohmännern gekauft wurden und durch die Sperrung der Nummer nach rund 1 Jahr nichts erreicht wird.