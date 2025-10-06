Nummer 03033074916 blockieren? Was steckt hinter den Anrufen?

Die Berliner Telefonnummer 03033074916 tarnt sich zuerst als eine kurze Umfrage, die nur verschleiern soll, dass es sich um einen Cold Call handelt. Die Betrüger nutzen eine KI-Stimme, damit sie für den Erstkontakt kein Personal benötigen.

Wir haben schon über die ähnliche Nummer 03033074943 berichtet, hinter der offensichtlich dieselben Kriminellen stecken. Bei der 03033074916 haben sie also nur die Endziffern geändert, um durch die Sperrfilter zu kommen. Inzwischen ist auch klar, was diese Anrufe wohl bezwecken wollen.

Was wollen die Anrufer mit der Nummer 03033074916 wirklich?

Der Anruf erfolgt von einem Computer mit einer Aufzeichnung, die sich als Meinungsumfrage ausgibt. Angeblich will man euch nur zwei kurze Fragen zum Thema Energieversorgung stellen.

Wenn euch das Callcenter nicht erreicht, versuchen sie es immer wieder. In diesem Stadium werdet ihr die Anrufe nur los, indem ihr die Nummer blockiert.

Am Ende der „Umfrage“ teilt euch die KI-Stimme mit, dass ihr in den nächsten 48 Stunden den Anruf eines Beratungsexperten“ erwarten könnt. Ihr habt keine Möglichkeit, das an dieser Stelle zu verweigern.

Es geht also offenbar darum, die mit einem Erstanruf bearbeiteten Opfer anschließend durch einen Telefonisten in einen neuen Stromvertrag zu drängen.

Vermutlich werden diese „Experten“ dieselbe Rufnummerngasse 03033074* benutzen, sodass ihr diese spätestens jetzt vorausschauend blockieren solltet.

Den ganzen Nummernblock 03033074 blockieren

Den Anfang von ähnlichen Telefonnummern, die sogenannte Rufnummerngasse, könnt ihr in Android, im Telekom-Festnetz und in der Fritzbox relativ einfach sperren. Nur im iPhone müsst ihr leider weiterhin jede Nummer einzeln von Hand blocken.

Für Android gibt es Apps um Rufnummern zu blockieren. Dort tragt ihr den Anfang der Nummer ein und jede Endziffern-Variante wird automatisch mit gesperrt.

Im Telefon-Festnetz müsst ihr das „Telefoniecenter“ im Browser anrufen. Dort könnt ihr den Nummernblock dann in die Liste der unerwünschten Anrufe eintragen, um alles zu blockieren, was mit derselben Nummer anfängt.

Um eine Rufnummerngasse in der Fritzbox zu blockieren, öffnet ihr die Router-Einstellungen und tragt die Zahlen dann in die schwarze Liste ein.

Eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur ist zwar möglich, aber vermutlich zwecklos. Die Bearbeitungszeit solcher Beschwerden beträgt viele Monate und bis dahin sind die Gauner schon lange auf eine andere Nummer umgestiegen.