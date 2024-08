Nummer unterdrücken – Handy & Festnetz

Wenn ihr eure eigene Rufnummer unterdrücken wollt, um unerkannt einen Anruf zu machen, geht das ganz einfach. Auch die dauerhafte Unterdrückung der Telefonnummer ist kein Problem. Und dabei ist es egal, ob ihr es am Festnetz-Telefon oder im Handy macht. Das funktioniert bei der Telekom, Vodafone und jedem anderen Anbieter. Es ist auch egal, ob ihr die Nummer auf einem iPhone oder Android-Handy unterdrücken möchtet.

Man sollte zum Beispiel auf jeden Fall seine eigene Telefonnummer unterdrücken, wenn man eine unbekannte Nummer zurückruft, die in der Anrufliste angezeigt wird. Oft wird der Rückruf als angebliches Einverständnis für ein Werbegespräch genutzt. Aber ihr kennt sicher noch andere Gründe, aus denen jemand nicht sehen soll, dass ihr es wart, der angerufen hat. Wir erklären euch, wie ihr die Anzeige eurer Telefonnummer deaktiviert.

Eigene Telefonnummer einmalig unterdrücken – Handy & Festnetz

Falls ihr jemanden anrufen und dabei die Anzeige eurer Telefonnummer unterdrücken wollt, geht das am einfachsten während des Wählvorgangs – durch einen Tastencode. Es kann aber sein, dass ihr dann keine Verbindung bekommt, weil die Gegenseite die Annahme unbekannter Telefonnummern unterdrückt hat.

So könnt ihr einmalig eure Nummer beim anderen unterdrücken:

Handy : Gebt auf der Tastatur vor der zu wählenden Rufnummer die Kombination #31# (Raute-3-1-Raute) ein. Ihr wollt zum Beispiel die Nummer 030-456 67 89 anrufen, dann tippt ihr #31#0304566789 und danach auf die Wähltaste.

: Gebt auf der Tastatur (Raute-3-1-Raute) ein. Ihr wollt zum Beispiel die Nummer 030-456 67 89 anrufen, dann tippt ihr #31#0304566789 und danach auf die Wähltaste. Festnetz: Im Festnetz ist es ähnlich, hier gebt ihr vor der Telefonnummer die Tastenkombination *31# (Stern-3-1-Raute) ein und drückt dann auf die Wähltaste.

Es ist also im Handy #31# und im Festnetz *31# - nicht verwechseln, sonst wird eure Nummer doch angezeigt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, testet es, indem ihr hinter dem Code eine Telefonnummer eingebt, bei der ihr das Ergebnis kontrollieren könnt.

Nummer dauerhaft unterdrücken

Ihr könnt es in euren Handys in Android und im iPhone einstellen, wenn ihr eure Telefonnummer bei keinem Anruf anzeigen wollt. Anstatt sie also fallweise zu unterdrücken, stellt ihr die Übergabe der Rufnummer an die Gegenstelle völlig ab.

Im iPhone Rufnummer dauerhaft unterdrücken:

Geht zu „Einstellungen → Telefon → Meine Anrufer-ID senden“ und deaktiviert die Funktion.

In Android-Smartphones die eigene Telefonnummer unterdrücken:

Leider ist die ständige Unterdrückung der Telefonnummer in Android nicht ganz so einfach. Das liegt an den verschiedenen Nutzeroberflächen der Hersteller.

Ihr findet in eurer „Telefon-App“ oben rechts drei Punkte .

. Tippt darauf und dann auf „ Einstellungen “.

“. Beim Samsung Galaxy käme jetzt etwa „ Zusatzdienste → Ihre Anrufer-ID anzeigen “.

käme jetzt etwa „ “. Beim einem OnePlus lautet die Kette zum Beispiel „ Anrufkonten → Weitere Funktionen → Anrufer-ID und Anklopfen → Anrufer-ID “.

lautet die Kette zum Beispiel „ “. Bei einem Google Pixel geht ihr in den Einstellungen auf „ Anrufe “ → „ Zusätzliche Einstellungen “ → „ Anrufer-ID „.

“ → „ “ → „ „. Anschließend könnt ihr wählen, ob ihr die Nummer immer oder nie übergeben wollt.

Bei anderen Android-Oberflächen dürfte das ähnlich ablaufen. Wollt ihr die Nummer später wieder anzeigen, vollzieht ihr die gleichen Schritte und aktiviert die Rufnummernübergabe wieder.

