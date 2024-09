Nur 1,85 Euro pro Stück: Amazon verkauft einen Sparhelfer, der alles herausholt

Ob Zahnpasta, Tomatenmark oder die teure Handcreme: Oft bleibt immer ein kleiner Rest übrig, der sich partout nicht rausquetschen lässt. Die tägliche Verschwendung belastet nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Ein cleverer Sparhelfer auf Amazon verspricht Abhilfe – und das für nur 1,85 Euro pro Stück.

Amazon verkauft Tubenquetscher im 3er-Set

Die Zahnpastatube ist fast leer, doch der letzte Rest will einfach nicht raus? Tubenquetscher lösen das Problem. Bei Amazon wird derzeit ein 3er-Set der praktischen Sparhelfer für 5,45 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) verkauft. Umgerechnet macht das 1,85 Euro pro Stück, ein richtig gutes Schnäppchen also.

Anzeige

Tubenquetscher im 3er-Set Holt den letzten Rest aus Zahnpaste, Tomatenmark, Handcreme usw. raus. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 11:31 Uhr

Bei Tubenquetschern ist der Name Programm: Sie pressen den letzten Tropfen aus Tuben und bekämpfen so effektiv Verschwendung in Bad und Küche – egal, ob es sich um die morgendliche Zahnpasta, das Tomatenmark für die Bolognese oder die teure Handcreme handelt.

Anzeige

Das Set bei Amazon ist aus robustem Edelstahl gefertigt und besitzt ein cleveres Schlüsseldesign, was die Handhabung besonders einfach und intuitiv macht. Die Tube einfach zwischen die zwei Metallplatten legen und den Tubenquetscher wie einen Schlüssel drehen – fertig. So wird auch der letzte Rest aus Tuben herausgepresst, sodass nichts mehr verschwendet wird. Das schont den Geldbeutel und die Umwelt, indem weniger Tuben mit Resten im Müll landen.

Ein besonderer Pluspunkt: Für 5,45 Euro erhält man gleich drei Stück. So hat man nicht nur einen Tubenquetscher fürs Bad, sondern auch einen für die Küche, wo er bei Tomatenmark, Mayonnaise und Co. zum Einsatz kommen kann. Der dritte Quetscher eignet sich perfekt als Geschenk für Familie und Freunde.

Für wen lohnen sich die Tubenquetscher bei Amazon?

Weniger Verschwendung, ein Segen fürs Portemonnaie und ein gutes Gefühl für die Umwelt: Die Tubenquetscher lohnen sich für Sparfüchse und Umweltschützer gleichermaßen. Für knapp 2 Euro pro Stück eine kleine Investition mit großer Wirkung.

Anzeige

Tubenquetscher im 3er-Set Holt den letzten Rest aus Zahnpaste, Tomatenmark, Handcreme usw. raus. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 11:31 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.