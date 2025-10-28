Nur 1,99 Euro: Wer günstige Weihnachtsdeko braucht, muss jetzt zu Aldi

Weihnachten rückt näher. Wenn ihr noch passende und günstige LED-Deko braucht, solltet ihr jetzt bei Aldi Süd vorbeischauen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Aldi Süd bereitet sich auf die festliche Zeit vor. Im Prospekt zeigt der Discounter jetzt bereits günstige LED-Weihnachtsdeko, die ab dem 27. Oktober 2025 im Regal stehen wird. Für jeweils 1,99 Euro könnt ihr euch leuchtende Weihnachts-Hänger in Form einer Glocke, eines Engels, eines Sterns oder eines Weihnachtsbaums schnappen.

Anzeige

Im Prospekt könnt ihr euch das Angebot bei Aldi Süd bereits ansehen:

Aldi Süd hat viel Deko für Weihnachten. (© Aldi-Süd-Prospekt / Casalux / Screenshot: GIGA))

Für 8,99 Euro bekommt ihr auf Amazon auch gleich fünf Nachtlichter mit Weihnachtsmotiven.

LED Kerzen Weihnachten - 5 Stück Weihnachtsmann-Nachtlichter Batteriebetriebene LED-Lichter in Weihnachtsmann-Form für festliche Dekoration. Sicher, ohne Brandgefahr und flexibel platzierbar. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 16:43 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich der Kauf der LED-Weihnachtsdeko bei Aldi?

Perfekt für alle, die für Weihnachtsstimmung sorgen wollen ohne viel Geld auszugeben

Durch den Saugnapf lässt sich die LED-Deko flexibel platzieren

Wer zu Weihnachten buntere Dekoration bevorzugt, wird mit den Modellen vermutlich nicht glücklich

Die LED-Weihnachtsdeko von Aldi kommt mit jeweils 12 LEDs, die warmweiß leuchten. Batterien sind im Set enthalten. Die Modelle können mithilfe eines Saugnapfs befestigt werden. Laut Aldi-Prospekt besteht drei Jahre Garantie.

Die Modelle sind zwischen 13 und 15,5 cm lang und zwischen 15 und 17 cm hoch. Dadurch fallen sie insgesamt nicht zu groß aus, sodass sie an vielen Orten Platz finden. Dank Batterie müsst ihr auch nicht auf eine Steckdose in der Nähe achten.

Besonders mit dem sehr günstigen Preis von nur 1,99 Euro eignet sich die LED-Deko für alle, die Weihnachtsstimmung zum kleinen Preis suchen. Aldi Süd bietet hier noch weitere passende Produkte. Für jeweils 3,99 Euro bekommt ihr ab dem 16. Oktober eine Auswahl an LED-beleuchteten Figuren.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.