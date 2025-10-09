Nur 13,49 Euro: Lidl verkauft heute ein Messgerät, das jede Handwerker braucht

Manche Geräte ersparen euch Stress und Schweiß – dieses Gerät von Lidl gehört definitiv dazu.

Lidl verkauft Laser-Entfernungsmesser

Präzise messen, ohne sich zu verrenken: Ab dem 9. Oktober bringt Lidl ein Werkzeug in die Filialen, das Heimwerkern und Profis die Arbeit erleichtert. Der Laser-Entfernungsmesser der Marke Parkside geht für 13,49 Euro in den Verkauf – und punktet mit überraschend vielen Funktionen. Online könnt ihr schon zuschlagen, müsst dann aber noch Versandkosten zahlen.

Parkside Laserentfernungsmesser und Kreuzlinienlaser Präzise Messwerkzeuge mit Lasertechnik für Heimwerker - Entfernungsmesser bis 20 m und selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit 360°-Universalklemme Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 19:55 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf des Laser-Entfernungsmessers bei Lidl?

Für Heimwerkerinnen und Heimwerker, die regelmäßig zu Hause messen müssen, etwa beim Renovieren oder Möbelstellen.

Für Gelegenheitsnutzer, die ein günstiges, unkompliziertes Gerät suchen, um ab und zu präzise Messungen vorzunehmen.

Für Profis auf dem Bau oder im Handwerk, die Entfernungen über 20 Meter oder mit höherer Genauigkeit messen müssen – da reicht dieses Modell nicht aus.

Das kompakte Gerät trägt den Namen „PLEM 20 B6“ und beherrscht gleich zwei Modi. Es kann einzelne Messungen durchführen, etwa um schnell eine Raumlänge zu bestimmen, oder im Dauermodus Entfernungen fortlaufend kontrollieren. Der Messbereich liegt zwischen 0,075 und 20 Metern – mehr als genug für typische Arbeiten in Haus und Wohnung.

Die Genauigkeit des Messers beträgt ± 2 Millimeter. Damit lassen sich Möbel präzise ausrichten oder Materialien passgenau zuschneiden. Praktisch ist auch, dass das Gerät sowohl metrische als auch imperiale Einheiten beherrscht. Ein weiterer Pluspunkt: Der Laser entspricht der Klasse 2 – sicher im Gebrauch, solange man den Strahl nicht direkt in die Augen richtet.

Interessant wird das Angebot vor allem durch den Preis. Vergleichbare Laser-Entfernungsmesser von Markenherstellern wie Bosch kosten deutlich mehr. Lidl setzt wie so oft auf seine Eigenmarke Parkside und bietet ein Modell an, das funktional wirkt, aber nur einen Bruchteil dessen kostet, was man im Baumarkt zahlen würde.

