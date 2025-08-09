Nur 14,99 Euro: Aldi verkauft unverzichtbares Gadget für den Garten

Im Sommer lockt die Gartenarbeit. Damit euch dabei nicht der Strom fehlt, hat Aldi das perfekte Angebot.

Aldis Kabeltrommel: Sparfüchse schlagen zu

Ihr wollt im Garten arbeiten, dabei schwere Arbeitsgeräte nutzen und euch fehlt der nötige Strom? Neben anderen Gartenhelfern schafft hier eine Kabeltrommel Abhilfe, gerade, wenn ihr euch von eurer eigentlichen Stromquelle weiter entfernt. Seit dem 7. August, verkauft der Discounter Aldi die Kabeltrommel für 14,99 Euro (bei Aldi anschauen).

Schafft ihr es nicht zu Aldi und verpasst dort das Angebot, bietet euch Amazon eine kostengünstige Alternative für 13,78 Euro (bei Amazon anschauen). Zwar hat diese Kabeltrommel lediglich eine Länge von fünf Metern, doch die Funktionen überzeugen und da sie etwas kleiner ausfällt, eignet sie sich zusätzlich für den Innenbereich.

REV Kabeltrommel mit vier Steckdosen Fünf Meter lange Kabeltrommel, die sich auch für den Innenbereich eignet. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 09:39 Uhr

Wann lohnt sich die Kabeltrommel für euch?

Wenn ihr im Außenbereich gleich mehrere Steckdosen benötigt, eignet sich die Kabeltrommel von Aldi perfekt für euch.

Auch an weiter entfernten Orten habt ihr eine Stromquelle, beispielsweise für Arbeitsgeräte oder ein Radio.

Ist euch die Kabellänge von zehn Metern zu kurz, solltet ihr nach längeren Kabeltrommeln Ausschau halten.

Temperatursicherung und vier Steckdosen auf einmal

Bis zu zehn Meter von eurer eigentlichen Stromquelle entfernt lässt sich die Kabeltrommel von Aldi aufstellen. Sie bietet euch vier Steckdosen und dank der Temperatursicherung kommt es zu keiner Überhitzung. Dadurch lassen selbst in den Abendstunden Lichtquellen nutzen und ihr müsst mit eurer sommerlichen Gartenarbeit noch nicht stoppen.

Der Aufrollmechanismus ist einfach gehalten, weswegen sich die Kabeltrommel in kurzer Zeit einrollen und sicher verstauen lässt. Habt ihr also einen Geräteschuppen oder eine Garage, lässt sich dieses hilfreiche Garten-Gadget sicher aufbewahren.

