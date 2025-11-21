Nur 14,99 Euro: Amazon verkauft Tasche für Nintendo Switch 2, die ein cleveres Extra hat

Tasche für die Nintendo Switch 2 schützt die Konsole gleich doppelt.
Amazon bietet eine frühe Black-Friday-Aktion an, bei der Nintendo-Fans ein praktisches Zubehör 25 Prozent günstiger abstauben können. Die Gaming-Tasche von Belkin für die Nintendo Switch 2 kostet gerade nur 14,99 Euro anstelle von 19,99 Euro (auf Amazon ansehen). Das Besondere an der Tasche ist nicht nur der gute Preis, sondern ein cleveres Extra: ein verstecktes Fach für einen Apple AirTag.
Die Vor- und Nachteile der Tasche für die Switch 2
- Das robuste Hartschalen-Case und das weiche Innenfutter schützen die Konsole vor Stößen und Kratzern im Rucksack oder auf Reisen
- Dank des unauffälligen AirTag-Fachs könnt ihr eure Switch 2 im Verlustfall einfach orten
- Die Tasche ist sehr kompakt gehalten. Für Netzteil, Dock oder zusätzliche Controller ist kein Platz
Die Außenseite des Belkin-Case für die Nintendo Switch 2 besteht aus abriebfestem und wasserabweisendem Material, das den Inhalt vor leichten Regenschauern schützt. Im Inneren sorgt ein Futter aus weichem Samt dafür, dass das Display und das Gehäuse der Konsole nicht zerkratzen. Die Reißverschlüsse sind so konstruiert, dass sie sich nicht verhaken.
Neben dem Fach für die Konsole selbst gibt es Fächer für bis zu zwölf Spiele. So habt ihr die wichtigsten Spiele immer griffbereit. Dazu kommt noch das versteckte Fach für den AirTag, dank dem ihr die Konsole leicht orten könnt, falls sie verloren gehen sollte. Zusätzlich ist in der Tasche Platz für ein kleines Kabel und die Joy-Con-Schienen. Dank einer Schlaufe könnt ihr die Tasche leicht transportieren, selbst wenn sie mal im Rucksack keinen Platz findet.
Der aktuelle Rabatt gilt nur für die Tasche in der Farbe Holzkohle. Für die Varianten in Salbeigrün oder Sand müsst ihr den Vollpreis von 19,99 Euro zahlen.
Amazon-Nutzer loben gute Qualität und praktisches Design
Das Zubehör für die Switch 2 erreicht auf Amazon eine Bewertung von 4,6 von 5 Sternen. Kunden loben die gute Qualität und Stabilität der Tasche. Ein zufriedener Käufer zieht sie dank des schlanken und unauffälligen Designs sogar den offiziellen Taschen von Nintendo selbst vor. Kritisiert wird allerdings, dass es aufgrund der sehr passgenauen Form manchmal schwierig ist, die Switch 2 und die Spiele aus der Tasche herauszuholen.
