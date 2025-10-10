Nur 2,99 Euro bei Aldi Süd: Diese Lichterkette bringt euch in Halloween-Stimmung

Auf der Suche nach Halloween-Deko? Aldi Süd bietet eine günstige Lösung.

Ab Montag, dem 13. Oktober 2025, könnt ihr bei Aldi Süd eine günstige Lichterkette erwerben, mit der ihr perfekt auf Halloween vorbereitet seid. Für nur 2,99 Euro könnt ihr zwischen verschiedenen Modellen mit jeweils 10 LEDs wählen.

Aldi sorgt für schauriges Licht bei euch zuhause. (© Aldi-Süd-Prospekt / Home Creation / Screenshot: GIGA)

Alternativ könnt ihr euch bei Amazon umsehen – dort gibt es ebenfalls stimmungsvolle Lichterketten für Halloween, allerdings vor allem in etwas größeren Varianten, die dementsprechend auch mehr kosten.

Für wen lohnt sich die Halloween-Lichterkette bei Aldi Süd?

Für alle, die süße Halloween-Deko für kleines Geld möchten.

Für alle, die wenig Platz zuhause für eine Lichterkette haben.

Nicht geeignet, wenn ihr nach umfangreicherer Deko sucht.

Die Halloween-Lichterkette von Aldi Süd ist 140 Zentimeter lang und mit 10 kleinen Figuren bestückt, die von LEDs im Inneren erleuchtet werden. Je nach Geschmack könnt ihr euch die Kette in verschiedenen Varianten schnappen. Euch stehen Kürbisköpfe, Gespenster oder Krabbeltiere wie Spinnen zur Auswahl.

Der Look der Lichterkette ist dabei familienfreundlich und eher niedlich als furchteinflößend, bringt euch aber dennoch in die richtige Stimmung für die gruselige Jahreszeit.

Die LED-Kette ist batteriebetrieben – ihr benötigt 2 AA-Batterien, die bereits enthalten sind. Wegen ihrer geringen Größe eignet sie sich besonders gut für das Platzieren auf einem Tisch oder einer anderen Ablage sowie für kleine Fenster.

Amazon bietet jede Menge Halloween-Beleuchtung

Wenn es für eure Halloween-Beleuchtung etwas größer sein darf, findet ihr bei Amazon zahlreiche Optionen. Neben den LED-Ketten mit kleinen Figuren gibt es dort zum Beispiel auch reguläre Lichterketten, die allerdings passend zum Fest in Lila und Orange leuchten und dazu noch gruselige Soundeffekte von sich geben (bei Amazon ansehen).