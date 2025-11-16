Nur 2,99 € im Monat: So viel 5G-Datenvolumen gibt es nur bei diesem Anbieter + 3 Monate geschenkt

Bei BIGSIM gibt es derzeit einen SIM-only-Handytarif mit 3 GB 5G-Datenvolumen und einer Allnet- sowie SMS-Flat für nur 2,99 Euro im Monat. Drei Monate sind dabei sogar kostenlos.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Bei BIGSIM zahlt ihr momentan nur 2,99 Euro im Monat für einen SIM-only-Tarif mit 3 GB 5G-Datenvolumen sowie einer Allnet- und SMS-Flat (Angebot bei BIGSIM.de ansehen). So viel Datenvolumen gab es bisher nicht zu diesem Preis. Wenn ihr gerne flexibel bleibt, ist der Vertrag monatlich kündbar, und bei einer Laufzeit von 24 Monaten entfällt der Anschlusspreis.

Anzeige

Zudem bekommt ihr bei diesem Angebot drei Monate geschenkt. Nutzt die Gelegenheit zeitnah, da es nur für eine begrenzte Dauer verfügbar ist.

Zum Angebot bei BIGSIM.de

Die Details des Tarifs im Überblick:

Netz: 1&1

Anbieter: BIGSIM (Drillisch)

3 GB 5G-Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

(max. 50 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

Auch monatlich kündbar erhältlich

Grundgebühr pro Monat: 2,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: Gratis bei 24 Monaten Laufzeit, sonst 9,99 Euro

Erster Monat ist kostenlos (Freimonat)

Zum Angebot bei BIGSIM.de

Anzeige

Für wen lohnt sich der Deal?

Wenn ihr ein günstiges Komplettpaket zum Telefonieren, Schreiben und Surfen sucht, findet ihr hier eine passende Lösung. Mit 3 GB 5G-Datenvolumen kommen Wenignutzer problemlos durch den Monat – ob für Social Media, Musik-Streaming oder gelegentliche Videos. Die Allnet- und SMS-Flat ermöglicht euch unbegrenzt zu telefonieren und Nachrichten zu senden, ohne die Kosten im Blick behalten zu müssen. Der derzeit sehr niedrige Monatspreis macht diesen Tarif besonders attraktiv für alle, die gerne sparen.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.