Nur 21 Euro: Amazon haut zeitlosen Brettspielklassiker mit 43 % Rabatt raus

Einen absoluten Brettspielklassiker für die ganze Familie bekommt ihr bei Amazon gerade mit 43 % Rabatt: Die Neuauflage von Scotland Yard kostet damit nur noch 20,99 Euro.

Braucht ihr für Weihnachten noch ein spannendes Brettspiel für die ganze Familie? Wie wäre es dann mit der Neuauflage vom Detektiv-Klassiker Scotland Yard: Hier bezahlt ihr bei Amazon gerade nur noch 20,99 Euro statt 36,99 Euro.

Scotland Yard – Neuauflage Ein zeitloser Brettspielklassiker von Ravensburger

Für wen lohnt sich Scotland Yard bei Amazon?

Brettspiel-Fans, die gute Spiele für die ganze Familie suchen

Nostalgische Spielende, die bereits das alte Scotland Yard kennen

Fans von Detektiv-Spielen

Spielende, die sehr komplexe Brettspiele suchen

Scotland Yard ist den meisten zumindest vom Namen her ein Begriff. Es handelt sich hier nämlich um einen richtigen Brettspielklassiker, bei dem ihr den geheimnisvollen Mr. X schnappen müsst. Im Spiel teilt ihr euch in eine Gruppe von Detektiven sowie Mr. X auf – und die Detektive müssen den Verbrecher schnappen, bevor er entkommen kann.

Die Neuauflage von Scotland Yard bietet nicht nur ein überarbeitetes Design, sondern auch neue Detektiv-Charaktere sowie die Möglichkeit, ganz eigene Detektive auf der Website des Spiels zu kreieren.

Scotland Yard kann von 2-6 Personen ab 8 Jahren gespielt werden und eine Partie dauert etwa 45 Minuten.

Spieler lieben die Neuauflage von Scotland Yard

Bei über 4.800 Wertungen auf Amazon wird die Neuauflage von Scotland Yard mit 4,7 von 5 Sternen bewertet – die Käufer sind also sehr zufrieden. Gelobt werden besonders die Wiederspielbarkeit und die hochwertige Verarbeitung der Spielmaterialien.

