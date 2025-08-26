Nur 24,99 Euro: Aldi unterstützt ab Donnerstag Heimwerker bei ihren DIY-Projekten

Ihr seid handwerklich geschickt und arbeitet in Haus und Hof gerne selbst? Dann hat der Discounter für euch jetzt das passende Werkzeug im Angebot.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Dieses Gerät darf keinem Heimwerker fehlen

Wenn ihr gerne selbst zum Werkzeug greift und vor allem öfter Holz bearbeitet, ist ein Schleifer Pflicht. Den findet ihr mit der Exzenterschleifer von Ferrex ab Donnerstag, den 28. August 2025 für 24,99 Euro in eurer Aldi-Filiale (via Aldi-Prospekt).

Anzeige

Verpasst ihr das Angebot, gibt es aber auch noch eine gleichwertige Alternative. Die DEKOPRO-Schleifmaschine (bei Amazon anschauen) kommt mit ähnlichen Leistungswerten daher und hat sogar einen Vorteil – und das mit 29,99 Euro nur unwesentlich teurer.

DEKOPRO Exzenterschleifer 125mm, 16 Schleifpapiere Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 11:23 Uhr

Wofür lohnt sich ein Exzenterschleifer?

Heimarbeiten: Wer in Haus, Hof und Garten gerne selbst Hand anlegt und sich vor allem in Holzbearbeitung übt, sollte ein Schleifgerät parat haben. Denn besonders bei größeren Flächen entfällt die mühsame händische Bearbeitung mit einem Schleifbock.

DIY-Projekte: Auch für kreative Arbeiten lohnt sich schon ein solcher Schleifer. Das Abschleifen geht so viel schneller vonstatten, sodass ihr euch wesentlich mehr auf die kreativen Aspekte eurer Projekte konzentrieren könnt.

Werkstätten: Habt ihr eine eigene Werkstatt, ist sicherlich Profiwerkzeug empfehlenswert. Bei großen Schränken oder Karosserien kommen günstige Geräte oft an ihre Grenzen, beispielsweise in der Qualität der Kugellager oder der Kunststoffgehäuse.

Anzeige

Das bekommt ihr mit dem Ferrex-Schleifer von Aldi

Mit 350 Watt und einer sechsstufig regelbaren Leerlaufdrehzahl von 7.500 bis 14.000 Umdrehungen pro Minute reicht das Gerät für Heimarbeiten locker aus. Der bequeme Handgriff und der Staubauffangbehälter erleichtern euch die Arbeit.

Mit einem zwei Meter langen Kabel seid ihr bei euren Arbeiten relativ flexibel, drei Schleifpapiere mit den Körnungen P60, P80, P120 sind im Lieferumfang enthalten. Befestigt werden die Scheiben mit 125 mm Durchmesser mit Klett.

Der Schleifer von Amazon im Vergleich

Fast baugleich ist der DEKOPRO-Schleifer von Amazon. Mit Zwei-Meter-Kabel und 300 Watt ist auch dieses Gerät für Heimwerker geeignet und für feinere Arbeiten eventuell noch empfehlenswerter. Denn das Gerät lässt sich von 7.000 bis 14.000 U/min regeln.

Ein weiterer Vorteil ist im Lieferumfang auszumachen. Denn mit 16 Schleifscheiben fällt die Anzahl wesentlich üppiger aus. Zumal hier auch Blätter mit den Körnungen 240, 400 und 1000 enthalten sind. Mit diesen hohen Schleifpartikeldichten bekommt ihr einen wesentlich feineren Schliff hin.

Anzeige

Von der DEKOPRO-Alternative sind offensichtlich auch die Amazon-Käufer weitgehend überzeugt. User Alex lobt die Ergonomie des Schleifers: „Das Gerät ist kompakt gehalten und liegt gut in der Hand. Auch bei längerem Arbeiten (hatte ca. 30 Minuten eine Holztür angeschliffen) traten keine Ermüdungserscheinungen auf.“

Auch Amazon-Kunde Jörg hat in seiner 4-Sterne-Rezension lobende Worte für den Exzenterschleifer übrig: „Schwingschleifer sieht ordentlich verarbeitet aus und hat einen praktischen Auffangbehälter statt einem einfachen Beutel zum Auffangen des Schleifstaubes. Der Preis ist sehr gut und für die gelegentliche Nutzung sicher zu empfehlen. Schwingfrequenz kann stufenlos eingestellt werden und die Geräuschentwicklung ist akzeptabel.“

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.